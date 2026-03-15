Caos en Bogotá: Estudiantes pierden examen Icfes por problemas de movilidad

El domingo 15 de marzo, más de 110.000 estudiantes colombianos se vieron afectados por graves inconvenientes de tráfico en Bogotá, lo que impidió su acceso a la primera jornada de pruebas de Estado, organizadas por el Icfes.

Estudiantes Atrapados por la Congestión

La congestión en la Autopista Norte y la Circunvalar se convirtió en un obstáculo significativo, afectando la llegada de muchos alumnos a los puntos de examen. Las redes sociales se inundaron con quejas de familias y estudiantes, quienes reportaron largas esperas y retrasos inesperados.

Reacciones en Redes Sociales

La situación generó una ola de descontento. Natalia Baquero, usuaria de la plataforma X, expresó su frustración: “¿Cómo se les ocurre programar una carrera cuando hay pruebas del Icfes?”. De igual manera, Caro García criticó la decisión de cerrar calles clave para una competencia, sumando a la problemática del acceso a los exámenes.

Quejas Generalizadas por la Planificación

Las quejas no se detuvieron ahí. Muchos estudiantes compartieron su indignación. «Esas carreras tan mal planeadas nos están arruinando la vida a los bogotanos», comentó TatianBM en su cuenta de X, resaltando la frecuencia con la que ocurren estos problemas.

Respuesta de la Secretaría de Movilidad

Alrededor de las 9:15 a.m., la Secretaría de Movilidad comentó que la situación en varios puntos de la ciudad era favorable. Sin embargo, hizo un llamado a los padres y cuidadores para evitar el mal estacionamiento frente a las sedes de examen, advirtiendo que este comportamiento contribuye a la congestión, afectando así el proceso de evaluación.