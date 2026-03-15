¿A qué hora y dónde ver en vivo River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura 2026?

Este fin de semana, el fútbol argentino vive su undécima fecha del Torneo Apertura 2026, donde River Plate buscará sumar de a tres ante Sarmiento en el Monumental.

Un encuentro esperado: El estadio Monumental será el escenario de un emocionante partido este domingo a las 19:45, con el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión de ESPN Premium. Podrás seguir el minuto a minuto en Canchallena.

Posiciones en juego: River continúa en la lucha por el título, ocupando el quinto puesto de su zona con 14 puntos, igualando en puntos a Gimnasia, pero superándolo por un gol en diferencia. Luego de una reciente victoria ante Huracán, donde el equipo brilló con goles de Driussi y Montiel, los dirigidos por Eduardo Coudet buscan mantener el impulso.

River Plate quiere seguir sumando triunfos Gonzalo Colini – La Nación

El debut de Coudet en casa: Este será el primer enfrentamiento de Eduardo Coudet como director técnico de River en el Monumental. Tras su debut victorioso, Coudet expresó su satisfacción pero hizo hincapié en la necesidad de seguir mejorando: “Necesitamos tiempo y ajustar algunos conceptos”, afirmó. Se anticipan cambios en la alineación, con la posibilidad de que el juvenil Joaquín Freitas ocupe un lugar titular, mientras que el regreso de Juan Fernando Quintero al mediocampo está en la mesa de discusión.

Joaquín Freitas podría ser clave en el ataque de River Marcos Brindicci – LA NACION

La situación de Sarmiento: En la otra esquina, Sarmiento se sitúa en el 12° lugar con 10 puntos, buscando salir de la zona baja de la tabla. Tras un empate sin goles ante Racing en la última fecha, el conjunto de Junín necesita urgentemente sumar para mejorar su posición y evitar complicaciones en la lucha por mantener la categoría.

Un historial reciente complicado: Sin embargo, River enfrenta un reto. No ha podido derrotar a Sarmiento en sus últimos dos enfrentamientos, siendo el último triunfo en 2024. La última vez que se vieron las caras, Sarmiento se llevó la victoria por 1-0, lo que añade un extra de presión para el conjunto millonario en este choque decisivo.

¡No te pierdas el partido!: El duelo de este domingo promete emociones y grandes jugadas. River Plate buscará hacer valer su localía, mientras que Sarmiento luchará por sumar para salir de la zona baja. ¡Que comience el espectáculo!