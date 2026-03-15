Jessie Buckley: La Actriz en Ruta al Oscar tras Conquistar Todos los Premios

Con una impresionante lista de reconocimientos, Jessie Buckley se posiciona como una de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica. Con solo unos días para los Oscars, su trayectoria sigue cosechando aplausos.

Un Año de Éxitos Continuos

Jessie Buckley, nacida el 28 de diciembre de 1989 en Killarney, Irlanda, se ha ganado un lugar entre las grandes de la actuación en 2023. Desde el inicio del año, ha sido nominada a cada uno de los principales premios de cine, llevándose a casa el Critics Choice Award, el Globo de Oro y el BAFTA, todos por su destacada actuación en Hamnet.

Un Ascenso Rápido

La actriz no ha perdido el tiempo: solo una semana después de conquistar el Globo de Oro, recibió el BAFTA, seguido del premio del Sindicato de Actores. ¡Un inicio de año imbatible!

Camino a los Oscars

La próxima parada en su carrera es la gala de los Oscars, programada para el 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre. Aunque muchos actores de renombre optan por establecerse en Los Ángeles, Buckley ha decidido continuar su vida en Norfolk, Inglaterra, donde reside desde 2022.

Una Vita de Talento Multidimensional

Además de su trabajo como actriz, Buckley también brilla como cantante y compositora. Desde pequeña, fue alentada por su madre a explorar sus habilidades artísticas, participando activamente en producciones escolares y teatrales. Se formó en la Real Academia de Arte Dramático y debutó en el Globe Theatre en una producción de La Tempestad.

Reconocimientos y Roles Desafiantes

Su actuación en Wild Rose le valió una nominación al BAFTA y ha sido reconocida por su papel en Chernobyl y en otras series de gran impacto. Su presencia en la película Hamnet, donde encarna a Agnes, la esposa de William Shakespeare, le ha ofrecido quizás su papel más significativo hasta la fecha.

Un Reto Actoral Inigualable

La interpretación de Buckley en Hamnet la ha llevado a ser considerada favorita en la categoría de mejor actriz en los Oscars, poniendo en la mira a competidoras como Emma Stone y Rose Byrne. El papel de Agnes le permite explorar una rica gama de emociones y es fundamental en la creación de la emblemática obra Hamlet.

Preparación Exhaustiva para el Rol

Para conectar con su personaje, Buckley realizó un taller tántrico, además de trabajar con una coach de sueños que la ayudó a canalizar sus emociones durante el rodaje. Este enfoque personalizado ha enriquecido su actuación y la ha preparado para abordar temas delicados como la maternidad y la pérdida.

Próximamente: “¡La Novia!”

Antes de sumergirse en el mundo de Hamnet, Buckley interpretó un papel desafiante en ¡La Novia!, donde exploró la complejidad de un personaje icónico. Este film, que llega a los cines argentinos, promete ser otro punto alto en su carrera.

Un Legado en Construcción

Con una trayectoria que incluye múltiples reconocimientos y una clara evolución como artista, Jessie Buckley continúa sorprendiendo a la audiencia y a la crítica. Cada nuevo proyecto la acerca más al estrellato, y su impresionante 2023 sugiere que este es solo el comienzo.