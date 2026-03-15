Conoce a los Nominados para los Premios de la Academia

Todo lo que debes saber sobre la 98ª edición de los Premios Oscar

Este domingo 15 de marzo a las 20 horas, se llevará a cabo la esperada ceremonia de los Premios Oscar, el evento más destacado del cine, donde se honran las mejores producciones del año.

Las candidaturas argentinas que se quedaron fuera Lamentablemente, el talento argentino no logró posicionarse entre los nominados. Tanto “Belén”, bajo la dirección de Dolores Fonzi, en la categoría de Mejor Película Internacional, como Pablo Helman, en la categoría de Efectos Visuales por “Wicked: Por siempre”, no fueron seleccionados.

Un récord histórico para «Pecadores» La película “Pecadores” ha logrado romper récords al recibir 16 nominaciones, superando a clásicos como “La Malvada”, “Titanic” y “La La Land”. Por otro lado, “Una batalla tras otra” también ha tenido un desempeño notable con 13 nominaciones. Este año, además se agregó un nuevo rubro: el de Mejor Casting, sumando 23 categorías en total para estos prestigiosos premios.

Detalles sobre la ceremonia La entrega de premios se llevará a cabo en el icónico Dolby Theatre en Hollywood, un lugar privilegiado que alberga este evento desde hace años. La expectativa es alta entre los cinéfilos y la prensa internacional.

¿Quiénes compiten por la codiciada estatuilla? Mejor película: Varias producciones se disputan el máximo galardón, destacándose títulos como “Una batalla tras otra” y “Pecadores”. Mejor dirección: Entre los directores nominados figuran Chloé Zhao por “Hamnet” y Paul Thomas Anderson por “Una batalla tras otra”. Actuaciones destacadas: Mejor actor protagónico: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Ethan Hawke compiten por el Oscar al Mejor Actor Protagónico. Mejor actriz protagónica: Jessie Buckley, Rose Byrne y Emma Stone son algunas de las candidatas en esta categoría.

Las categorías más relevantes Mejor película internacional y de animación: Con producciones de todo el mundo, la competencia es feroz. “El agente secreto” de Brasil y “Las guerreras K-Pop” destacan en sus respectivas categorías. Mejor música original y canción: Los fanáticos de la música también estarán atentos a las nominaciones de canciones como “Golden” de “Las guerreras K-Pop”.