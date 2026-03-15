Karina: La Verdadera Historia Detrás de su Caída

Esta semana, Karina Milei rompió su habitual silencio para alzar la voz en defensa de su círculo cercano, desafiando los rumores y tensiones en los pasillos del poder.

En un giro inesperado, Karina Milei, conocida por su perfil bajo, decidió hacerse notar al proteger a su aliado Manuel Adorni. Este gesto se produjo tras las controversiales justificaciones del jefe de Gabinete por incluir a su esposa en un viaje oficial a Nueva York.

“Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, publicó Karina desde su cuenta, reafirmando su lealtad en tiempos de crisis.

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Karina demuestra que va por más, lo que se refleja en sus recientes acciones.

Un segundo motivo para su aparición fue una respuesta contundente al abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, quien insinuó que el escándalo sobre irregularidades en la casa del fútbol podría solucionarse políticamente. “Conmigo no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y, si son culpables, tendrán que enfrentar las consecuencias. Fin”, afirmó Karina desde Chile, durante la asunción de José Kast.

La pregunta que surge es por qué decidió reaccionar con tal intensidad en esta ocasión, cuando previamente había mantenido un perfil bajo ante acusaciones graves, como su supuesta implicación en la criptoestafa $Libra y las acusaciones de corrupción en Andis, donde se le vinculó a coimas.

A pesar de las investigaciones, el silencio de Karina se mantuvo, respaldada por una benevolencia judicial incierta. La llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia podría cambiar el panorama.

Analizar la motivación detrás de su cambio de actitud revela un contexto temporal. En los primeros días del gobierno de su hermano, Karina se concentró en apoyarlo, dejando los temas de gestión en manos de otros. Con el tiempo, se aventuró a fortalecer su presencia política desde la Secretaría General, aprovechando el apoyo de su asistente, Eduardo “Lule” Menem.

Con el éxito en las elecciones legislativas de octubre y la victoria en la Ciudad, Karina comenzó a implementar cambios en la toma de decisiones del Gobierno, lo que reforzó su influencia en la administración.

Recientemente, ha promovido una serie de nombramientos que reflejan su creciente poder. Estos incluyen la ascensión de figuras como Diego Santilli y Alejandra Monteoliva, todos respaldados por Karina, consolidando su rol como clave en el equipo de Milei.

La respuesta pública a Adorni también revela una dimensión interna interesante. Mientras muchos en el Gobierno guardaron silencio, Karina fue la primera en respaldarlo. La reacciones de Milei, aunque llegaron más tarde, contrastaron con la calidez de Karina, dejando entrever tensiones dentro del gabinete.

Por otro lado, la defensa que Karina brinda a sus allegados contrasta con la rigorosa purga que su hermano ha llevado a cabo en otros frentes. Nombres de su círculo cercano han caído en el camino, pero Karina mantiene su lealtad a quienes considera valiosos.

Su enfoque, que combina la protección a sus aliados con una imagen más pública, sugiere que está construyendo una base sólida de poder. En este contexto, su determinación de dejar en claro su papel en el Gobierno se vuelve esencial, generando un espacio en el que puede actuar con seguridad.

En suma, Karina Milei está trazando un camino audaz en el tablero político de Argentina, fortaleciendo su posición y dejando claro que el apoyo recíproco es fundamental en su estrategia. Los próximos movimientos de Karina y su influencia sobre el Gobierno serán observados de cerca, marcando una nueva era en la política argentina.