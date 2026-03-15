Juez Elimina Límite en Indemnizaciones

La Corte de Córdoba ha tomado una decisión histórica al declarar inconstitucional uno de los puntos clave de la reforma laboral que afecta el cálculo de indemnizaciones. Esta medida reabre el debate sobre los derechos de los trabajadores y los mecanismos de actualización en el ámbito laboral.

La justicia cordobesa ha dado un golpe al corazón de la reforma laboral, al invalidar un aspecto crucial relacionado con la actualización de las indemnizaciones en caso de despido. El juez Ricardo Giletta, miembro de la Cámara del Trabajo, ha sido el encargado de emitir esta sentencia, que revisa el proceso de compensación por deudas laborales.

Fallos Judiciales y Reforma Laboral

La reforma laboral, aprobada a finales de febrero, había establecido un criterio diferenciado para actualizar indemnizaciones y créditos laborales. Según la normativa, las nuevas demandas se ajustan de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor más un 3% anual, mientras que los casos anteriores son actualizados usando la tasa pasiva del Banco Central.

Un Tratamiento Desigual

En su fallo, Giletta argumentó que este sistema crea desigualdades entre trabajadores, dado que se aplican criterios diferentes según la fecha de inicio de las demandas. El magistrado consideró que esta distinción genera una discriminación injustificable en situaciones procesales equivalentes.

Cuestionamientos a la Tasa Pasiva

La sentencia también puso en tela de juicio el uso de la tasa pasiva como medida de actualización para los casos anteriores a la reforma. Según el análisis judicial, este mecanismo no compensa debidamente el impacto inflacionario en deudas laborales que suelen extenderse por largos plazos en el sistema judicial.

Resultados del Fallo

Pese a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del artículo 55, el resultado no fue favorable para el trabajador demandante, Mario Urbano, quien buscaba una indemnización tras su despido. El tribunal concluyó que la empresa actuó correctamente, ya que el trabajador presentó certificados médicos falsos para justificar ausencias.

No obstante, el fallo mandó a la empresa a pagar conceptos irrenunciables, como los días trabajados, el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas, al no constar recibos oficiales que acrediten su pago.

Desafíos y Debate Sindical

Este fallo se suma a otras controversias que rodean la reforma laboral. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha intentado frenar el traslado de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, una acción que fue desestimada por el juez Enrique Lavié Pico.

Este traslado forma parte de un convenio entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, y ha generado resistencia en sectores gremiales que creen que la nueva jurisdicción podría ser menos favorable para la protección de los derechos laborales.

Consecuencias Futuras

La decisión del juez Giletta podría tener consecuencias importantes en el ámbito judicial argentino, sentando un precedente para que otros tribunales revisen el tratamiento de la actualización de créditos laborales. La atención sigue puesta en cómo se desarrollará este debate y qué medidas se tomarán en el futuro para garantizar la equidad en el ámbito laboral.