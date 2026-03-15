Regresa el icónico modelo japonés que arrasó en los 90

Inchcape, el importador oficial de Subaru en Argentina, ha lanzado la última versión de su emblemático sedán deportivo, el Subaru WRX, que ya está disponible en el país en una exclusiva variante AWD 6MT Performance ES.

Un Diseño Renovado y Atractivo

La nueva edición se distingue por un diseño renovado que se aleja de las líneas del Impreza, presentando una parrilla de color gris brillante, faros bi LED y un impresionante alerón trasero. Las llantas de 19 pulgadas, con un diseño exclusivo, realzan aún más su imagen deportiva.

Interior Confortable y Moderno

En el interior, el Subaru WRX ofrece una amplia pantalla de infotainment de 11,6 pulgadas en el centro del panel frontal, que incluye múltiples funciones y puertos USB de carga rápida. Las butacas, diseñadas por Recaro, cuentan con ajuste eléctrico para el conductor y están acompañadas por un volante y palanca de cambios forrados en cuero y alcántara, creando un ambiente que combina confort y deportividad.

Rendimiento Sobresaliente

El corazón del WRX sigue siendo su motor bóxer turbonaftero de 4 cilindros y 2.4 litros, que genera 275 CV a 5600 rpm y 350 Nm de torque entre 2000 y 5200 rpm. Este potente motor se acopla a una transmisión manual de 6 velocidades y cuenta con tracción simétrica permanente en las cuatro ruedas (S-AWD), asegurando una experiencia de manejo emocionante.

Modos de Manejo Versátiles

El modelo incorpora un innovador sistema de selección de modos de manejo que permite ajustar la respuesta del motor, la dureza de la dirección y la configuración de la suspensión, además de las funciones del sistema de asistencia a la conducción “Eyesight,” que cuenta con cuatro perfiles: Confort, Normal, Deportivo y Personalizado.

Compromiso con la Seguridad

El Subaru WRX no escatima en materia de seguridad. Incluye elementos como 7 airbags, frenos a discos con ABS y EBD, así como controles de estabilidad y tracción. Además, cuenta con un paquete de ayudas EyeSight que incorpora frenado autónomo marcha atrás, monitor de salida involuntaria de carril y control de velocidad crucero adaptativo, entre otras funciones.

Opciones de Color y Precio Atractivo

Este sedán deportivo llega a Argentina en nueve opciones de color exterior, destacando el vibrante Solar Orange Pearl. La garantía del vehículo es de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. El precio sugerido es de 63.000 dólares, lo que posiciona a este modelo como una opción atractiva para los entusiastas del automovilismo.