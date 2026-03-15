Realeza y celebridades advierten sobre el uso del lenguaje tras viralización de videos de lectura de labios

Una nueva tendencia de lectura labial está poniendo en alerta a la realeza y a las grandes estrellas. Las conversaciones informales corren el riesgo de volverse virales en cuestión de minutos.

El Riesgo de la Lectura Labial

Representantes de figuras públicas están recomendando a sus clientes que sean cautelosos con sus palabras al salir de casa. La lectura labial se ha transformado en un fenómeno que permite descifrar conversaciones privadas, como evidenció un reciente video del Príncipe William y Andrew Mountbatten-Windsor.

Un Escándalo Revelado

El mencionado clip fue analizado por un experto en lectura labial para un próximo documental de Channel 5, que parece revelar un intento de disculpa de Mountbatten-Windsor hacia su sobrino. Presuntamente, expresó: “He aprendido de mis acciones, ¿me puedes perdonar?”. Sin embargo, la respuesta fue un silencio incómodo.

Crisis de Privacidad Real

Mountbatten-Windsor renunció a sus títulos reales el año pasado tras nuevas acusaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, lo que profundiza la crisis de privacidad entre la familia real. Aseveró una fuente de la realeza que el uso de la lectura labial es un tema que preocupa, subrayando que, aunque se puede utilizar con diversos niveles de precisión, las conversaciones merecen ser consideradas privadas.

Los Momentos Captados por Cámaras

El documentario también muestra otros momentos sorprendentes, como al Rey Carlos aparentemente exclamando «¡Dios mío!» al subir a su carruaje. Además, se menciona a la Princesa Ana hablando de la Duquesa de Sussex.

Las Advertencias de los Asesores

Dickie Arbiter, exsecretario de prensa de la Reina Isabel II, revela que los miembros de la realeza deben prestar atención a sus palabras en espacios públicos, donde pueden ser grabados por cualquier persona. “Siempre se debía tener en cuenta que había quienes alegaban poder leer los labios”, comentó.

Redes Sociales y la Amplificación del Problema

La llegada de las redes sociales ha intensificado este fenómeno. Comentó Arbiter que el contenido se comparte rápidamente, sin verificar su autenticidad. “Hoy, todo puede ser grabado y compartido, incluso de manera involuntaria”, enfatizó.

Conversaciones que Trascienden

En celebraciones como los Golden Globes, las conversaciones de las celebridades están lejos de ser privadas, lo que ha permitido que momentos banales y otros más delicados sean desenmascarados. Un video viral muestra a Kylie Jenner quejándose de la tos de alguien cerca, mientras que otro video presenta a Selena Gomez comentando sobre una situación incómoda con el actor Timothée Chalamet.

Consejos para Celebridades

Agentes de celebrities están advirtiendo sobre la importancia de cuidar las palabras en público. “Asumir que cada momento puede ser grabado es la nueva norma”, afirmó Andy May, director de una agencia de medios. Las estrellas deben ser conscientes de que incluso un mal día puede volverse viral.

Con la omnipresencia de los teléfonos y las redes sociales, lo que antes se consideraba una conversación privada puede convertirse rápidamente en un tema debatido globalmente.