¿La guerra de EE. UU. contra Irán podría desencadenar atentados?

El conflicto en Irán, intensificado por la intervención de EE. UU. y sus aliados, ha desencadenado temores sobre un aumento en las actividades terroristas que podrían afectar directamente a la seguridad en territorio estadounidense.

La narrativa de Irán como patrocinador del terrorismo se ha intensificado en las últimas décadas, pero ahora ese riesgo, de larga data, se está volviendo más palpable en medio de la actual hostilidad bélica. Expertos advierten que la escalada puede elevar la posibilidad de ataques en EE. UU. a niveles no vistos desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Incidentes Alarmantes Aumentan la Inquietud

Recientes ataques en el país ponen de manifiesto esta creciente amenaza. El jueves último, un ataque en Virginia dejó un muerto y dos heridos cuando un exsoldado de la Guardia Nacional abrió fuego en una clase de la Universidad Old Dominion, gritando «Allahu Akbar». Este individuo había tenido vínculos anteriores con el Estado Islámico.

En Michigan, un ciudadano estadounidense de origen libanés estrelló su camioneta contra una sinagoga en West Bloomfield Township, siendo abatido por los guardias de seguridad. Ayman Mohamad Ghazali, quien había perdido a varios familiares en un reciente ataque israelí, desató más preocupaciones sobre la conexión emocional de estos actos con el conflicto en curso.

Operaciones Fallidas y Estrategias de Retaliación

Esta semana también se registró un ataque letal en Austin, Texas, donde un hombre armado con vestimenta que mostraba la bandera iraní causó múltiples víctimas. Aunque no se ha vinculado directamente a Irán en estos eventos, los analistas creen que podrían ser acciones inspiradas o alentadas por el régimen de Teherán como respuesta a las acciones militares estadounidenses e israelíes.

Matthew Levitt, especialista en contraterrorismo, destaca que la amenaza ha crecido incluso antes de la campaña militar iniciada el 28 de febrero. La respuesta de Irán se centra en preservar su régimen y vengar la muerte de su líder más poderoso, Ali Khamenei, en un ataque israelí.

Preocupaciones sobre la Preparación de Seguridad

A medida que EE. UU. se enfrenta a un aumento de la radicalización, la falta de preparación en agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional genera alarma. Las investigaciones indican que se han frustrado numerosos planes inspirados por Irán en los últimos años, evidenciando una necesidad urgente de reforzar la vigilancia.

Colin Clarke, director ejecutivo del Soufan Center, resalta que los recursos han sido desviados hacia el control de la inmigración, lo que ha debilitado la capacidad de respuesta ante amenazas terroristas. Esto sucede en un contexto donde se prevén elecciones cruciales que podrían influir en la agenda política de la administración actual.

Un Contexto Electoral Tenso

Con la incertidumbre política en el horizonte, algunos analistas sugieren que un ataque terrorista podría ser usado por sectores políticos como una justificación para un endurecimiento del control estatal. Timothy Snyder, historiador, advierte que la actual ofensiva militar podría estar diseñada no solo para atacar a Irán, sino también para refuerzar la posición de Donald Trump en caso de un posible ataque en suelo estadounidense.

Esta situación no solo incrementa la tensión en la política interna de EE. UU., sino que también provoca un debate sobre la estrategia de respuesta hacia un Irán que busca venganza y mantiene sus capacidades operativas en el extranjero. La pregunta que prevalece es si se gestionarán adecuadamente las crecientes amenazas en un contexto tan volátil.