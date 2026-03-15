La UAE Resiste a los Ataques de Irán y Refuerza su Papel en el Mercado Global

La Ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, asegura que el país se mantiene firme ante las agresiones del régimen iraní, que han superado las amenazas a Israel desde el inicio del conflicto.

En una entrevista con Euronews desde Abu Dhabi, Nusseibeh destacó que los Emiratos no solo defienden su territorio, sino un modelo de convivencia y paz que busca promover la estabilidad en la región. “Si estás en contra de estos valores, te situas del lado de Irán”, remarcó.

La Amenaza Iraní y la Resiliencia de los Emiratos

Con más de 1,800 misiles y drones lanzados por Irán en las últimas semanas, la Ministra enfatizó que lo esencial es que Irán debe cesar sus ataques. «No podemos aceptar su comportamiento de matón regional», declaró Nusseibeh, recordando que el país está preparado para enfrentar desafíos.

Diplomacia y Seguridad Energética

Nusseibeh, exembajadora ante la ONU, subrayó la importancia de la diplomacia. «No creemos en la escalada militar, pero seremos firmes ante lo que hemos construido con tanto esfuerzo.» Además, se comprometió a abordar la crisis energética global provocada por el bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz, que afecta la seguridad alimentaria y los precios.

Compromiso con la Provisión Energética Global

La ministra aseguró que la UAE seguirá siendo un proveedor responsable en el mercado energético global, afirmando que la estabilidad en el país tiene implicaciones más amplias para los mercados internacionales.

Estabilidad y Desarrollo Económico

A pesar de las tensiones con Irán, la UAE mantiene su enfoque en el crecimiento económico y desarrollo sostenible. “Nuestra economía es resistente y ha sido moldeada durante décadas”, afirmó Nusseibeh, haciendo hincapié en el regreso de las operaciones aéreas y la confianza de los residentes en su país.

Transformación hacia una Economía Diversificada

La UAE ha evolucionado de una economía basada en la pesca a convertirse en un actor global en diversos sectores. La ministra mencionó inversiones significativas en tecnología e inteligencia artificial, con un plan de 1.5 billones de dólares en centros de datos que se está implementando en colaboración con Estados Unidos y otros países europeos.

Desafíos Geopolíticos y Futuro Prometedor

A pesar de los desafíos que presenta el entorno regional, Nusseibeh reafirmó el compromiso de la UAE de mantener la seguridad y bienestar de sus ciudadanos. «Lo que defendemos es mucho más atractivo que lo que ofrece Irán,» concluyó, dejando claro que el enfoque de su gobierno es adaptable y resiliente.