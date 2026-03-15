Jubilado gana solo un cuarto de lo necesario para vivir sin pobreza

La Defensoría de la Tercera Edad ha revelado que la canasta de bienes y servicios esenciales para los adultos mayores asciende a $1.824.682. Este incremento del 20,5% en comparación con la última medición destaca la grave problemática que enfrenta este sector vulnerable en Argentina.

Según la Defensoría, esta cifra se basa en un análisis semestral y refleja el creciente costo de vida. En contraste, las jubilaciones mínimas de marzo, que incluyen un bono, apenas alcanzan los $439.600, lo que representa un cuarto del total necesario para cubrir la canasta básica.

Componentes de la Canasta de Bienes y Servicios

El informe detalla que los gastos de vivienda son un aspecto crucial, abarcando variables como el mantenimiento de propiedades, el alquiler y los costos de vida en pen­siones para adultos mayores. Además, se considera una amplia gama de medicamentos y productos farmacéuticos, teniendo en cuenta los descuentos por obras sociales.

La Triple Crisis que Afecta a los Mayores

El documento, redactado por Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, destaca la grave crisis humanitaria que enfrentan los adultos mayores en Argentina: alimentaria, sanitaria y habitacional. Esta situación no es un fenómeno reciente; desde 2022, la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría ha advertido sobre este problema.

Contraste Entre Ingresos y Necesidades

La realidad es alarmante: más de 4 millones de jubilados y pensionados reciben menos de los $430.000 necesarios para sobrevivir, mientras que cerca de un millón de personas con discapacidad obtienen solo $328.000. “La distancia entre la canasta básica y los ingresos de los jubilados permite corroborar el sufrimiento que atraviesan diariamente”, afirman desde la Defensoría.

Umbral de Indigencia

En la Ciudad de Buenos Aires, el umbral establecido para considerar a una persona en situación de indigencia es de $769.000. Esta dificultad económica obliga a muchos jubilados a buscar formas de subsistencia, ya sea a través de trabajos informales hasta que su salud lo permita o recurriendo a la mendicidad para obtener subsidios, alimentos y medicamentos.

Las Consecuencias de una Política Inequívoca

Semino, con creciente preocupación, expresa que esta “iatrogenia social” empuja a quienes trabajaron toda su vida, aportando al país y educando a nuevas generaciones, a situaciones laborales que los explotan o que les roban oportunidades a los jóvenes. La situación es insostenible y cada vez más crítica.