El Retroceso Industrial en América Latina: Lecciones de Argentina

En un contexto global en constante cambio, Argentina enfrenta una encrucijada crítica en su sector industrial. La industria manufacturera, crucial para el desarrollo del país, está pasando por momentos decisivos que podrían definir su futuro.

Desde la crisis de 2008, el mundo ha experimentado un reordenamiento geoeconómico significativo. La hiperglobalización de las décadas pasadas ha dado paso a un nuevo panorama caracterizado por la fragmentación de cadenas globales y una intensa competencia tecnológica, especialmente entre Estados Unidos y China. Mientras que el gigante asiático se consolida como líder global en manufactura, América Latina, incluyendo a Argentina, se encuentra rezagada, enfrentando serios desafíos en su crecimiento económico.

Desindustrialización en América Latina

Entre 2011 y 2025, América Latina fue la única región del mundo donde el valor agregado manufacturero per cápita experimento una caída. Durante este periodo, la participación de la industria en el Producto Bruto Interno (PBI) regional se redujo drásticamente del 14,8% al 11,8%. Este descenso fue más pronunciado que en cualquier otra región, lo que pone de relieve la precariedad de la infraestructura industrial latinoamericana frente al avance de países como China y otras naciones asiáticas.

Argentina: Un Caso Ejemplar de Crisis Industrial

La situación de Argentina es alarmante. Mientras las exportaciones totales se estancan, la calidad de lo que se exporta ha disminuido notablemente. Las manufacturas, que solían representar el 52% de las exportaciones, han caído al 26%. Asimismo, el valor agregado manufacturero per cápita ha experimentado una caída del 23%. La industria representa actualmente solo el 13,86% del PBI, un indicativo claro de una tendencia desindustrializadora que se agrava año tras año.

El Rol Fundamental de la Industria en el Desarrollo

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿Es la industria un motor necesario para el desarrollo argentino? Los críticos sostienen que la manufactura debe estar expuesta a la competencia internacional, y que sectores no competitivos deben cerrarse para permitir que los consumidores accedan a bienes más económicos. Sin embargo, este argumento ignora la importancia de una base industrial sólida que no solo genera empleo, sino que también fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico.

Un Nuevo Horizonte Productivo

La historia muestra que ningún país desarrollado ha logrado su estatus sin una base manufacturera robusta. La clave para Argentina radica en una estrategia clara que potencie sus cadenas de valor, reconstruya la base industrial y fomente la innovación. La colaboración entre los diversos actores políticos, económicos y sociales es esencial para lograr un proceso productivo efectivo.

La experiencia de países que han alcanzado el desarrollo demuestra que el libre mercado no es suficiente. Es fundamental que el Estado juegue un rol activo en la construcción de capacidades industriales propias, alimentando un ciclo virtuoso de crecimiento y desarrollo tecnológico.

*Investigadores del Área de Estudios sobre Industria Argentina y Latinoamericana del Ceheal. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).