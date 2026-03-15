¡Nominaciones a los Oscar 2026! Descubre si tu película favorita está en la lista.

El thriller sobrenatural "Sinners" se posiciona como el favorito de la 98ª edición de los Oscars al establecer un récord histórico con 16 nominaciones, incluyendo las de mejor película y mejor actor.

La obra del director Ryan Coogler no solo ha capturado la atención del público, sino que también ha generado expectativas en la crítica. Con nominaciones destacadas en categorías clave como mejor director y mejor actriz, se prevé que la película dominen la gala que se llevará a cabo este domingo en el Teatro Dolby de Hollywood.

Detalles de la Ceremonia

El espectáculo, que comenzará a las 4 pm, estará nuevamente bajo la conducción del comediante Conan O’Brien, quien promete aportar su humor característico a la noche de celebraciones.

Otras películas a seguir

Siguiendo a «Sinners» en la lista de nominaciones, «One Battle After Another» de Paul Thomas Anderson se sitúa con 13 postulaciones, convirtiéndola en una competidora notable. También se incluye en la lista «O Agente Secreto», del director brasileño Kleber Mendonça Filho, que competirá en varias categorías, incluyendo mejor película internacional y mejor actor.

Competencia Internacional

La película española «Sirat» buscará hacerse un lugar en la carrera por el premio a la mejor película internacional, además de competir por el galardón de mejor sonido.

Lista de Nominaciones a los Oscars 2026

Aquí te traemos una selección de las películas más destacadas que competirán por la estatuilla dorada: