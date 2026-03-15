Colapinto en el GP de China: del enojo por una decisión de la F1 a los elogios de su ingeniero

Franco Colapinto deslumbró en su actuación en el Gran Premio de China, logrando su primer punto con Alpine en una carrera llena de obstáculos. A pesar de un controversial Safety Car que afectó su estrategia, el argentino mostró su talento y determinación en la pista.

Un Inicio Prometedor y un Giro Inesperado

Colapinto comenzó la carrera desde la 12ª posición y, con una impresionante salida, rápidamente ascendió hasta el sexto lugar. Sin embargo, la competencia se tornó complicada cuando un auto de seguridad tuvo que ingresar a la pista tras un incidente con Lance Stroll, lo que alteró la estrategia del joven piloto argentino.

Frustración y Convivencia con la Adversidad

El piloto, visiblemente frustrado por la decisión de activar el Safety Car, expresó su descontento en la radio. Durante la comunicación con su ingeniero, Stuart Barlow, Colapinto se mostró inquieto al considerar que esta medida fue innecesaria y que perjudicó su oportunidad de avanzar en la clasificación. “¿Por qué ponen un Safety Car por esto? ¿Es un chiste?”, se escuchó en su respuesta.

Una Estrategia que no se Desvaneció

A pesar de los reveses, Colapinto mantuvo su enfoque y realizó su parada en boxes en la vuelta 33. Sin embargo, poco después, sufrió un fuerte impacto del Haas de Esteban Ocon, lo que complicó aún más su desempeño. A pesar de estos obstáculos, el argentino logró terminar en décima posición, siendo un resultado significativo en su joven carrera en la Fórmula 1.

Reconocimiento a su Rendimiento

Después de cruzar la línea de meta, el ingeniero Barlow le expresó su orgullo: “¡Bien hecho! Es tu primer punto con Alpine y P10. Estoy muy orgulloso de ti por este fin de semana”. Colapinto, aunque satisfecho, no pudo esconder su enojo, enfatizando que las circunstancias adversas le impidieron obtener un mejor resultado.

Reflexiones Post-Carrera

En la rueda de prensa, Colapinto compartió su descontento por el uso del Safety Car, señalando que había tenido un gran inicio y que dicha decisión perjudicó su estrategia: “Me siento frustrado porque parece que cada vez que estoy a un paso de hacer algo significativo, algo me frena”.

Próximo Desafío en el Calendario de la F1

La emoción no termina aquí, ya que la Fórmula 1 volverá a la acción el 29 de marzo con el Gran Premio de Japón. Después de esta carrera, la competencia tendrá una pausa, debido a la suspensión de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.