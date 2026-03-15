Startup transforma la IA en experiencia humana y asegura inversión millonaria

Nyne, fundada por Michael y Emad Fanous, ha conseguido una tormenta de inversión para transformar la relación entre humanos y agentes de inteligencia artificial a través de un enfoque innovador en la comprensión de la identidad digital.

La startup Nyne se propone cambiar la dinámica entre usuarios e inteligencia artificial, creando agentes digitales que comprendan a fondo el comportamiento en línea de las personas. Recientemente, han recaudado 5.3 millones de dólares en una ronda inicial de financiación para potenciar su ambicioso proyecto.

Este financiamiento fue liderado por Wischoff Ventures y South Park Commons, con la contribución de inversionistas ángeles, entre los que se destaca Gil Elbaz, cofundador de Applied Semantics y una figura clave en la creación de Google AdSense.

¿Cuál es el objetivo de Nyne?

Michael Fanous, respaldado por su formación en ciencias de la computación y experiencia en aprendizaje automático, argumenta que los agentes de IA deben captar el contexto humano para interactuar eficazmente. El desafío, según él, radica en la dificultad que tienen estos sistemas para reconocer que un perfil de LinkedIn, una cuenta de Instagram o registros gubernamentales pertenecen a la misma persona.

Con el fin de resolver este problema, Nyne se propone ser una capa de inteligencia que ayude a los agentes digitales a interpretar mejor a los usuarios a través de un análisis detallado de su huella digital.

Michael y Emad Fanous, cofundadores de Nyne.

Datos Públicos y Aprendizaje Automático

El plan incluye desplegar millones de agentes por la red para analizar información pública en diversas plataformas, aplicando técnicas avanzadas de aprendizaje automático sobre los datos recolectados. Así, se busca triangular información acerca de una persona, no solo de redes sociales como Instagram y Facebook, sino también de aplicaciones como SoundCloud o Strava.

Esta metodología tiene el potencial de permitir a las empresas que utilizan estos agentes de IA entender de manera más precisa a sus clientes, concentrándose en señales dispersas que provienen de múltiples servicios digitales.

Un Mercado en Expansión

Nichole Wischoff, de Wischoff Ventures, comparte la visión de Nyne y resalta que el mercado para estos datos está en constante crecimiento. El proyecto también aspira a superar las limitaciones de las generaciones anteriores de empresas de tecnología publicitaria, que no lograron recopilar información con la precisión que Nyne busca alcanzar.

Con su enfoque, Nyne propone mejorar la forma en que las compañías interpretan a los usuarios en un entorno digital cada vez más intrincado.

Sobre la colaboración con su padre, Michael Fanous comentó que el vínculo familiar fortalece su alianza, asegurando que «si tengo que llamarlo a las tres de la mañana para solucionar algo, sé que todavía me querrá al día siguiente».