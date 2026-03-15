32 Empresas Cierran Diariamente Desde que Milei Asumió

El impacto de las políticas económicas se siente fuertemente en el mercado laboral argentino, donde cada día se cierran 32 compañías, sumando a la crisis de empleo que afecta a cientos de miles.

Desde la llegada del gobierno libertario de Javier Milei, Argentina ha enfrentado una drástica crisis laboral. Según un informe del Grupo Atenas, el cierre diario de 32 empresas ha resultado en la pérdida de 290 mil empleos formales desde noviembre de 2023, afectando especialmente al Gran Buenos Aires.

Causas del Colapso Laboral

El análisis realizado por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli señala que la crisis laboral responde a un conjunto de factores sistémicos derivados del actual esquema macroeconómico. Entre las principales problemáticas, el grupo identifica:

1. Caída de la Demanda Agregada

El ajuste fiscal, que incluye severos aumentos en las tarifas de servicios y recortes en jubilaciones y prestaciones, ha reducido la capacidad de consumo de los hogares. Este impacto no solo afecta a las familias, sino que limita severamente la demanda de productos y servicios.

2. Aumento de Costos Energéticos

El alza de las tarifas energéticas ha erosionado la competitividad de la industria argentina, convirtiendo la producción local en algo menos viable frente a las opciones de importación.

3. Apertura Cambiaria

El retraso en la política cambiaria ha creado un escenario favorable para las importaciones, lo que desincentiva la producción local en un contexto global que tiende a favorecer el proteccionismo.

Pérdida de Empleo en Diferentes Sectores

Mientras la industria ha perdido 104 mil empleos en dos años, el sector agropecuario, considerado un pilar de la economía, solo ha generado 10 mil nuevos puestos. Además, sectores como hidrocarburos y minería también han sufrido, con una reducción de 322 empleos en estos ámbitos.

Impacto Geográfico de la Crisis

La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el epicentro de esta crisis, con el Conurbano registrando las mayores pérdidas laborales. Intendentes opositores, como Mayra Mendoza de Quilmes, han comenzado a elevar su voz ante esta situación, subrayando la necesidad de políticas que protejan el empleo en el país.

Posición de Javier Milei en el Historial Laboral

Con la mitad de su mandato cumplido, Milei ocupa el séptimo lugar en la lista de presidentes argentinos con más pérdida de empleos en la industria desde 1976. Actualmente, su gestión muestra un descenso del 6%, inferior al de otros mandatarios en momentos críticos.

La Crisis de la Industria de Neumáticos

Un nuevo informe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN.BA) destaca el colapso en la producción de neumáticos, que ha caído a niveles históricos. El cierre de FATE, la única empresa nacional del rubro, ha marcado un giro drástico para el sector.

En 2024, la producción de neumáticos alcanzó solo 6 millones de unidades, un 33% menos que el año anterior. Las importaciones de neumáticos nuevos han aumentado un 75%, impulsadas por la reducción de aranceles que ha favorecido la competencia desleal desde mercados asiáticos, con más de 180 marcas ingresando al mercado local.