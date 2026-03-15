Sergio Schoklender destapa el uso de fondos de las Madres de Plaza de Mayo en campañas de Cristina Kirchner y Amado Boudou

Sergio Schoklender, ex director de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, acusa a Hebe de Bonafini de desviar fondos hacia campañas políticas de altos funcionarios.

Acusaciones contundentes desde el juicio oral

En un impactante testimonio durante su indagatoria, Schoklender aseguró que bajo la dirección de Bonafini, fondos del programa «Sueños Compartidos» se utilizaron para financiar las campañas de Cristina Kirchner, Amado Boudou y otros políticos destacados.

La influencia de Cristina Kirchner y sus colaboradores

Schoklender afirmó que Bonafini estaba «extremadamente cooptada» por figuras como Oscar Parrilli y Carlos Zannini. A pesar de estar procesada en la causa, Bonafini falleció en 2022, dejando un legado de controversias aún por esclarecer.

Demandas políticas y logísticas

Según Schoklender, el trabajo en la Fundación se interrumpió con «demandas insólitas y delirantes», entre las que se encontraban movilizaciones de trabajadores para asistir a actos políticos, lo que implicaba costos significativos en logística.

Más que solo viviendas: un centro cultural en la mira

Además de construir viviendas sociales, Bonafini solicitó la creación de un centro cultural en la ESMA, junto a otros gastos que incluían el pago de militantes de organizaciones aliadas.

Desvíos de fondos y mal manejo financiero

Schoklender detalló que el dinero desviado también se utilizó para financiar afiches de candidatos del kirchnerismo y otros gastos como la radio de la Fundación. «Sobraba la plata, ya que no se pagaban coimas», enfatizó el ex director.

El papel de los Schoklender y sus conflictos internos

Tanto Schoklender como su hermano fueron condenados por el parricidio en 1981, pero Hebe de Bonafini defendió su gestión en la Fundación. Sin embargo, el clima se tornó insostenible y Schoklender renunció en 2011 tras disputas con Bonafini.

El caso «Sueños Compartidos» llega a juicio

Desde 2011, una investigación reveló irregularidades en el uso de cerca de 748 millones de pesos recibidos del gobierno de Cristina Kirchner. A pesar de que las Madres de Plaza de Mayo prometieron la construcción de viviendas sociales, las acusaciones de fraude se materializaron, llevando a un juicio que ha tardado más de una década en llegar a la sala.

Testimonios impactantes y más acusaciones en la balanza

Schoklender, quien había caído en problemas financieros, agregó que «los amigos de Planificación» obstaculizaron la situación económica de la Fundación, acumulando deudas significativas. Las revelaciones siguen surgiendo mientras el juicio se desarrolla bajo la supervisión del Tribunal Oral Federal 5.

Una lucha de intereses políticos y personales

El juicio, que pone a la vista un entramado de acusaciones y defensa, también incluye a ex funcionarios ligados al Ministerio de Planificación Federal, reflejando la complejidad de la política argentina y sus redes de poder. Las revelaciones de Schoklender continúan sacudiendo el escenario político, manteniendo a la opinión pública atenta a cada desarrollo del caso.