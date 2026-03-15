Corea del Norte prueba lanzadores de cohetes capaces de portar armas nucleares

El líder norcoreano Kim Jong-un, junto a su hija adolescente, presenció una prueba de lanzamiento de cohetes de precisión, en un acto que refleja las tensiones en aumento debido a las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur.

La Agencia Central de Noticias de Corea informó que Kim supervisó un ejercicio de lanzamiento de doce lanzadores de cohetes de 600 mm en la costa este de Norcorea. Este ejercicio se produce en medio de las recientes actividades militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, que Pyongyang considera una práctica de invasión.

Desarrollo de los Lanzamientos Ballísticos

Las fuerzas armadas de Corea del Sur reportaron la detección de cerca de diez misiles balísticos disparados desde la región capital de Norcorea hacia el mar del Este. El Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur calificó estos lanzamientos como una provocación que infringe las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las cuales prohíben cualquier actividad balística por parte de Norcorea.

Mensaje de Kim sobre la Potencia Destructiva

Según KCNA, Kim Jong-un afirmó que el ejercicio revelaría a los enemigos, dentro del rango de 420 kilómetros, la «inquietud» que podría generar y les brindaría «una profunda comprensión del poder destructivo de las armas nucleares tácticas». En sus palabras, «Si se utiliza esta arma, la infraestructura militar del oponente dentro de su rango de alcance no podrá sobrevivir».

Conociendo el Sistema de Misiles MLRS 600mm (KN-25)

Los expertos indican que los grandes lanzadores de cohetes de Norcorea difuminan las líneas entre los sistemas de artillería y los misiles balísticos, ya que pueden generar su propio empuje y son guiados durante la entrega. Se ha afirmado que algunos de estos sistemas tienen capacidad para transportar cabezas nucleares.

Conocido en Occidente como KN-25, este sistema es una categoría híbrida que combina misiles balísticos de corto alcance y lanzadores de cohetes múltiples. Con un diámetro de 600 milímetros, longitud de ocho metros y un peso de tres toneladas, vuela en una trayectoria balística controlada, pudiendo llevar una cabeza convencional de entre 300 y 500 kilogramos, o una cabeza nuclear Hwasan-31, como confirmó Pyongyang en marzo de 2023.

Características y Rango de Operación

Su rango operativo, cercano a los 380 kilómetros, abarca prácticamente todo el territorio surcoreano desde posiciones en el norte. Kim Jong-un declaró durante el ejercicio que «no hay arma táctica que supere el rendimiento de este sistema», advirtiendo que cualquier infraestructura militar enemiga en su rango no podrá sobrevivir si se emplea.

Según cifras oficiales, la precisión de este sistema de ataque es de aproximadamente 80-90 metros a una distancia superior a los 360 kilómetros. En febrero de este año, se entregaron formalmente 50 nuevos lanzadores de cinco tubos al ejército en una ceremonia presidida por Kim. La producción masiva de este sistema ha aumentado desde 2023.

Contexto de las Maniobras Militares en Curso

Este lanzamiento coincide con los ejercicios de guerra Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que se prolongarán hasta el 19 de marzo. Analistas sugieren que los comentarios de Kim con respecto a los cohetes indican una respuesta a las maniobras en curso.

Hong Min, analista senior del Instituto de Unificación Nacional de Corea, afirmó que «el patrón de lanzamiento está estrechamente sincronizado con el calendario» de los ejercicios conjuntos, sugiriendo que el sistema de armas opera como un medio de disuasión nuclear y una demostración práctica contra la alianza.