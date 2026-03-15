Peter Frankopan: El experto en Eurasia analiza el conflicto entre EE.UU. e Irán

La historia del mundo está en constante transformación y, hoy más que nunca, Asia y Medio Oriente parecen recuperar su protagonismo histórico. En una reciente entrevista, el historiador Peter Frankopan explora este fenómeno y lo que significa para el futuro del orden mundial.

Un Mundo en Cambio: La Importancia de Eurasia

Peter Frankopan plantea que, a lo largo de la historia, Eurasia fue el verdadero centro del poder global, y no Europa. Hoy, la geopolítica actual parece apuntar hacia un retorno a estas raíces, con Asia emergiendo como un espacio de oportunidades y tensiones. Según Frankopan, la población asiática es mayor que la de todos los demás continentes juntos, lo que convierte a esta región en el foco de atención mundial.

El Impacto de las Nuevas Dinámicas Globales

La tensión entre diferentes poderes en regiones como Irán, Rusia y China muestra un cambio significativo en la configuración del orden mundial. Estados Unidos intenta mantener su hegemonía frente al ascenso de economías emergentes, y esto genera una serie de oportunidades y desafíos que resuenan incluso en países como Argentina.

La Era Digital y el Comercio Global

Las nuevas «rutas de la seda» no solo se están definiendo en términos de comercio físico, sino que también abarcan la digitalización y la interconexión de mercados. Frankopan destaca que, aunque la conectividad puede promover el avance, también crea vulnerabilidades, especialmente en un mundo donde la información viaja velozmente.

Conocimientos y Riquezas Compartidas

De acuerdo con Frankopan, el intercambio de conocimientos ha sido una constante a lo largo de la historia. Hoy, las nuevas tecnologías de comunicación han democratizado el acceso al saber, pero también han planteado retos en la veracidad de la información.

Las Implicaciones de una Nueva Geopolítica

La competencia por recursos cruciales como el litio y el petróleo seguirá moldeando relaciones entre naciones. Frankopan sugiere que la búsqueda de independencia energética y alimentaria será vital para los países, influenciando su posición geopolítica en el nuevo orden mundial.

Perspectivas del Sur Global

Con el surgimiento de agrupaciones como los BRICS, las naciones del Sur Global están explorando maneras de colaborar y fortalecer su voz en un sistema internacional que históricamente ha minimizado sus intereses. Frankopan invita a repensar el papel de estos bloques ante situaciones de crisis, como la actual inestabilidad en medio oriente.

Reflexiones Finales: ¿El Futuro es Multipolar?

La charla con Frankopan también abordó el dilema de cómo las potencias emergentes deben navegar la complejidad del sistema internacional. ¿Están listas para asumir un papel activo en la construcción de un nuevo orden? Con el tiempo, esa es la pregunta que determinará quiénes emergen como protagonistas en el cambiante panorama global.