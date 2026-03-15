EE.UU.: Crecimiento del gasto se desacelera tras recorte del PIB

La reciente información sobre el gasto de los hogares en Estados Unidos revela un estancamiento preocupante, evidenciado por la persistente inflación post-fiestas.

El gasto de los consumidores en Estados Unidos apenas creció en enero, lo que apunta a una demanda débil después del periodo festivo. Según la Oficina de Análisis Económico, el aumento fue de tan solo un 0,1% ajustado por inflación en comparación con el mes anterior. Este dato contrasta con las expectativas de los economistas encuestados por Bloomberg, quienes anticipaban que no habría cambios significativos.

Índices de Precios y su Impacto en la Economía

El índice de precios de gastos de consumo personal subyacente, que excluye alimentos y energía, mostró un incremento del 0,4% en relación a diciembre. Este indicador, que es seguido de cerca por la Reserva Federal, registró un crecimiento interanual del 3,1%. Estas cifras reflejan un entorno inflacionario que continúa afectando el poder adquisitivo de los consumidores.

Contexto Global y sus Efectos Locales

Es importante considerar que estas cifras se recopilaron antes de que estallara la guerra en Irán, que ha generado un aumento destacado en los precios de la energía. Esta situación podría tener repercusiones adicionales en la economía estadounidense, marcando un cambio en las tendencias de consumo y gastos de los hogares.