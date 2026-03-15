Chappell Roan Brilla en Lollapalooza Argentina Frente a un Mar de Rosa

Chappell Roan Deslumbra en Lollapalooza Argentina: Un Espectáculo Rosa Inolvidable

El segundo día de Lollapalooza Argentina se convirtió en una celebración épica, donde el rosa dominó el ambiente gracias a la arrolladora presencia de Chappell Roan. Desde el mediodía, los fanáticos comenzaron a congregarse, y la energía festiva fue inconfundible.

Una Marea Rosa y Creatividad a Flor de Piel

Cuando se abrieron las puertas del Hipódromo de San Isidro, miles de seguidores mostraron su amor por la artista con looks impresionantes. Inspirados en la estética drag, no escatimaron en detalles: plumas, lentejuelas y maquillaje vibrante llenaron el predio, anticipando el espectáculo que estaba por venir.

Elementos Distintivos: Sombreros Vaqueros Rosas

Un elemento singular emergió entre la multitud: los sombreros vaqueros rosas. Algunos eran modestos, mientras que otros lucían brillantes y llenos de plumas. A medida que avanzaba la tarde, se volvió imposible ignorar esta tendencia, que se convirtió en un homenaje colectivo a Roan, quien cerraría la jornada.

El Gran Momento: La Presentación de Chappell Roan

Con puntualidad inglesa, Roan subió al escenario alrededor de las 22:15, portando un vestuario inspirado en su disco The Rise and Fall of a Midwest Princess. Detrás, un enorme castillo constituyó el fondo que acentuaba la magnificencia del espectáculo, marcando un hito visual en el festival.

Apertura Impactante

La fiesta comenzó con Super Graphic Ultra Modern Girl, lo que desató gritos y saltos entre la multitud. Desde ese momento, quedó claro que su presentación sería un éxito rotundo, convocando a más asistentes que cualquier otro show de los días previos.

Conexión Emocional y Momentos Memorables

El ambiente vibrante pronto dio paso a baladas intensas, con The Subway emergiendo como uno de los momentos más emotivos de la noche. La interacción con el público fue impresionante, culminando en una energía palpable que dejó a la artista sorprendida.

Un Gag que Robó el Corazón de la Multitud

En un giro inesperado, Roan presentó a Shigella, una criatura de utilería que se convirtió en el centro de atención cuando los fans comenzaron a corear su nombre. La risa y sorpresa de Roan fueron genuinas, revelando un momento que pocos esperaban.

Un Final Espontáneo y Apoteósico

Cerrando con broche de oro, Roan se enfundó un sombrero rosa al interpretar Pink Pony Club. La multitud se unió en un coro que reverberó por todo el hipódromo, dejando claro que la sede del «club de ponis» había encontrado un hogar perfecto por una noche.

El sábado en San Isidro fue, sin lugar a dudas, una jornada que definió la conexión entre Chappell Roan y su público argentino, una experiencia que dejó una huella imborrable en el festival.