Milei regresa al país y se prepara para un ‘temible’ viaje a Córdoba con Adorni, mientras se mantiene en silencio sobre $Libra

El presidente Javier Milei ha vuelto al país este domingo después de su intensa participación en el Madrid Economic Forum, donde su discurso capturó la atención internacional. Su siguiente parada será Córdoba, un viaje que promete traer consigo más cuestiones políticas.

Visita a Córdoba: Un Encuentro Clave

Milei tiene programado visitar Córdoba este lunes, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este viaje llega en un momento delicado para ambos, ya que Adorni se encuentra bajo el foco tras el polémico viaje de su esposa en el Tango 01 a Nueva York, el cual ha sido calificado como «gasto marginal». La situación se complica aún más con sus declaraciones sobre «deslomarse» trabajando en el Argentina Week.

Escándalos y Revelaciones

Recientemente ha salido a la luz un documento hallado en el celular de Mauricio Novelli, que menciona un contrato que involucra futuros pagos relacionados con el controversial tema de $LIBRA. Este nuevo escándalo ha sido recibido con un «silencio glacial» por parte del mandatario y su equipo, lo que ha suscitado críticas en los medios.

Expectativas de Comunicación en Córdoba

La visita a Córdoba se torna crucial para Milei y Adorni. Será interesante observar si ambos abordan sus respectivos escándalos ante los medios o si, por el contrario, optan por una llegada discreta, evitando interrogantes espinosos. No se puede descartar la posibilidad de que a último momento se invoquen «problemas de agenda».

Milei y el Riesgo País: Un Dato Controversial

Durante su discurso en Madrid, Milei hizo una afirmación audaz respecto al Riesgo País, indicando que había descendido a 200 puntos básicos bajo su administración. Sin embargo, medios destacados han desmentido esta cifra, señalando que el Riesgo País se encuentra en alrededor de 600 puntos, con un cierre reciente en 584 puntos básicos. Este desajuste ha generado un amplio debate en la prensa.

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