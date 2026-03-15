Ganancias en dólares desde tu celular: Descubre cuánto puedes obtener con Cuenta DNI

La billetera digital del Banco Provincia introduce una opción de inversión atractiva que permite a los usuarios gestionar sus ahorros en dólares cómodamente desde su teléfono.

La aplicación Cuenta DNI ha lanzado una innovadora opción que permite a los usuarios invertir en dólares desde sus dispositivos móviles. Esta nueva funcionalidad ofrece diferentes tasas de interés según el plazo de inversión, facilitando así la gestión financiera de los usuarios sin necesidad de visitar una sucursal bancaria.

Fecha: 15/03/2026 – 10:12hs

Una Nueva Alternativa de Inversión

Cuenta DNI ha ampliado sus opciones para aquellos interesados en invertir sus dólares. Los usuarios pueden crear plazos fijos en moneda extranjera directamente desde la aplicación, eliminando la molestia de desplazarse a una sucursal o ingresar a un servicio de homebanking.

Este servicio está disponible de lunes a viernes, desde las 6 hasta las 21 horas. Sin embargo, solo los mayores de 18 años con una caja de ahorro en dólares podrán acceder a esta funcionalidad.

Las tasas de interés oscilan entre el 1,5% y el 5,5% anual, dependiendo del plazo elegido, que varía desde 30 hasta 540 días. Esto permite a los ahorradores ajustar su estrategia de inversión según sus necesidades individuales.

Requisitos para Iniciar su Inversión

Para abrir un plazo fijo en dólares, el primer paso es contar con una caja de ahorro en dólares activa. Si aún no se dispone de una, la app permite crearla de manera gratuita y en pocos minutos.

Una vez que la caja de ahorro esté habilitada, los fondos deberán estar disponibles en esta cuenta. Cuenta DNI permite realizar operaciones como comprar, vender y transferir dólares sin complicaciones adicionales.

Para establecer el plazo fijo, los usuarios deben ingresar al menú «Invertir», seleccionar la moneda (pesos o dólares) y el período deseado. Tras verificar los detalles, procede a confirmar la transacción.

El diseño intuitivo facilita la experiencia del usuario, con todas las inversiones gestionadas desde un único lugar, eliminando la necesidad de navegar entre diferentes pantallas.

Impulso a las Inversiones en Dólares

Esta nueva funcionalidad es un complemento a las capacidades de cuenta DNI que se introdujeron a principios de año, permitiendo la compra, venta y transferencia de dólares. Hasta ahora, estas operaciones requerían acceso a un servicio de homebanking o a una sucursal del Banco Provincia, pero ahora todo el proceso se ha integrado en la billetera digital.

La opción de realizar plazos fijos en dólares refuerza este ecosistema financiero, permitiendo a los usuarios gestionar su dinero extranjero sin complicaciones.

Con esta actualización, Cuenta DNI se perfila como una de las billeteras digitales más completas de Argentina, unificando productos de ahorro, inversión y préstamos en un solo entorno.

Compromiso del Banco Provincia con la Inclusión Financiera

Desde el Banco Provincia, se recalca el objetivo de democratizar el acceso a las herramientas de inversión, acercándose a personas que tradicionalmente no recurren a sucursales o plataformas complejas. Cuenta DNI busca ser el puente hacia un sistema financiero accesible y amigable.

Los usuarios pueden abrir cuentas sin costo, acceder a préstamos y ahora también invertir en dólares, todo desde la comodidad de su celular. La introducción de plazos fijos en moneda extranjera busca atraer a aquellos que desean mantener parte de sus ahorros en dólares, ofreciendo tasas competitivas para quienes buscan un rendimiento seguro.

El Banco Provincia confía en que la combinación de accesibilidad y simplicidad en el uso impulse la adopción de esta nueva funcionalidad. La respuesta del público será clave para evaluar si se logran captar los ahorros que actualmente están fuera del sistema bancario tradicional.