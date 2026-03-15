Impactante Pronóstico de un Experto en Cripto

El reconocido inversor Anthony Scaramucci sugiere que Bitcoin podría llegar a alcanzar un valor sorprendente, similar al del oro, en el futuro cercano. Aquí te contamos todos los detalles sobre su proyección.

Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital, ha compartido su perspectiva optimista sobre Bitcoin, reafirmando su apoyo incondicional hacia la criptomoneda más destacada del mercado. En una reciente charla, el inversionista planteó que en un plazo de 10 a 15 años, Bitcoin podría alcanzar una capitalización comparable a la del oro, llevando su valor a unos impresionantes USD 1,5 millones por unidad.

Bitcoin: ¿el nuevo oro del sistema financiero?

Durante su intervención, Scaramucci se alineó con la visión de Michael Saylor, sugiriendo que Bitcoin tiene el potencial para convertirse en la principal red blockchain utilizada para transacciones financieras en las próximas décadas. Esta idea fusiona dos conceptos esenciales: el rol de Bitcoin como reserva de valor y su desarrollo como infraestructura financiera global.

El oro como referencia de capitalización

Para enmarcar su análisis, Scaramucci hizo una comparación con el oro, cuyo valor en el mercado se sitúa en aproximadamente USD 35 billones. Si Bitcoin logra alcanzar esa magnitud, el valor de cada unidad podría aproximarse a USD 1,5 millones.

Un proceso a largo plazo

Sin embargo, Scaramucci aclara que esta transformación no sucederá de la noche a la mañana. Su estimación abarca un horizonte temporal de entre 10 y 15 años, un camino gradual influenciado por la creciente adopción, la evolución tecnológica y la confianza institucional.

La comparación entre Bitcoin y el oro sigue siendo crucial para evaluar el posible impacto a largo plazo de esta criptomoneda. Mientras que el oro ha sido un refugio financiero tradicional, Bitcoin ofrece ventajas como la escasez programada, la portabilidad digital y una red descentralizada.

Respaldo creciente de inversores institucionales

Un punto destacable de sus declaraciones fue que Scaramucci recientemente aumentó su inversión en Bitcoin, considerando la caída del mercado como una oportunidad estratégica.

El inversor afirmó que los descensos de precio son ocasiones propicias para adquirir más BTC, señalando que este activo representa la mayor parte de su portafolio de inversiones.

Su postura se alinea con la de Michael Saylor, quien ha defendido el potencial de Bitcoin como una apuesta financiera sólida, influyendo notablemente en la percepción de este activo entre empresas e inversores.

La compañía de Saylor, Strategy, reveló recientemente la compra de 17.994 BTC por USD 1,28 mil millones, aumentando sus tenencias totales a 738.731 BTC.