Nueva Función de Google Maps: Modelos 3D para Navegar sin Perdidas

La nueva función de navegación inmersiva en 3D de Google Maps promete cambiar radicalmente la forma en que nos movemos por las ciudades, ofreciéndonos una experiencia más clara y segura a la hora de orientarnos.

La llegada del modo de navegación 3D a Google Maps marca un hito en cómo millones de usuarios encuentran su camino en entornos urbanos. Respaldada por avanzadas tecnologías de inteligencia artificial, esta herramienta busca facilitar la movilidad y reducir la incertidumbre en cruces y decisiones de ruta.

Transformación Visual y Experiencia del Usuario

La navegación en 3D no solo aporta una visualización nueva, sino que redefine por completo la experiencia del usuario. Se enfoca en sumar claridad y anticipación tanto para conductores como para peatones.

Un Entorno Interactivo

Este innovador sistema combina datos de Street View y modelos avanzados de AI para ofrecer un entorno tridimensional detallado. Aquí, los edificios, puentes y otros elementos urbanos se representan con notable precisión, permitiendo identificar fácilmente semáforos y pasos peatonales.

Google Maps utiliza múltiples fuentes para crear entornos urbanos detallados. (Google)

Anticipación y Precisión en el Trayecto

El nuevo sistema incluye edificios transparentes y vistas elevadas, facilitando la planeación de maniobras. Los “zooms inteligentes” permiten al usuario adaptar la vista en tiempo real, maximizando la seguridad.

Mejoras en la Identificación de Posiciones

A diferencia de versiones previas, la flecha azul ha sido reemplazada por una representación contextual, colocando al usuario en un espacio tridimensional real, eliminando cualquier duda sobre su posición y dirección.

Instrucciones de Voz Más Naturales

La función ha evolucionado considerablemente, con instrucciones de voz que se adaptan al lenguaje cotidiano. Si hay decisiones que tomar entre varias salidas, la guía especifica claramente cuál elegir, lo que resulta esencial en áreas de tráfico intenso.

Las instrucciones de voz mejoradas facilitan la elección de rutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso Rápido y Expansión Internacional

El modo 3D ya está disponible en Estados Unidos e India, y se espera que se expanda a otros mercados en los próximos meses. Los usuarios solo deben actualizar la aplicación para disfrutar de esta herramienta.

Interactividad y Asistencia personalizada

Con “Ask Maps”, el asistente conversacional impulsado por AI, los usuarios pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre rutas y lugares, haciendo que Google Maps sea aún más interactivo durante los viajes.