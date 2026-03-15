Premios Oscar 2026: Horario y Dónde Ver la Ceremonia en Vivo

Este domingo 15 de marzo, la magia del cine brillará en la 98° edición de los Premios Oscar, el evento más esperado por la comunidad cinematográfica mundial.

Conducido por Conan O’Brien: Un Evento Imperdible

La ceremonia se llevará a cabo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, con el comediante Conan O’Brien tomando nuevamente las riendas como conductor. Este año, la noche estará marcada por dos filmes que han acaparado la atención: Pecadores y Una batalla tras otra.

Pecadores: Rompiendo Récords

Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, ha hecho historia al recibir la asombrosa cifra de 16 nominaciones, convirtiéndose en la película más nominada de todos los tiempos en la historia de los Premios Oscar, superando a clásicos como Titanic.

Una Batalla Tras Otra: Otra Fuerte Competidora

En el segundo lugar, Una batalla tras otra cuenta con 13 nominaciones y se perfila como una de las favoritas de la gala.

Competencia por el Codiciado Premio a Mejor Película

Entre las cintas que compiten por el galardón a mejor película se encuentran Bugonia, F1: La película, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.

Estrellas que Presentarán Premios

Esta edición contará con la participación de destacados presentadores, ganadores de estatuillas en 2025: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, quienes anunciarán los ganadores de la noche.

Horarios de Transmisión: ¡No Te Lo Pierdas!

La muy esperada ceremonia comenzará a las 21:00 (hora argentina), mientras que la alfombra roja dará inicio a las 20:00 (hora argentina). En Estados Unidos, el evento será transmitido en vivo por ABC y Hulu. Los fanáticos de Latinoamérica podrán seguir todas las emociones a través de HBO Max.