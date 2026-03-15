Limones: Fuerza y Sorpresa en el Mar Argentino

El pez limón, conocido por ser el más formidable del Mar Argentino, vuelve a nuestras costas, generando gran expectativa entre los pescadores deportivos. Desde principios de noviembre hasta mediados de diciembre, esta especie migratoria aporta emoción y desafíos a las jornadas de pesca.

El pez limón juega en una liga completamente distinta. Su fuerza, agilidad y capacidad de resistencia lo convierten en uno de los oponentes más emocionantes que un pescador puede encontrar. Cada temporada, aumenta el número de entusiastas que se organizan para enfrentarlo. A fin de año, la embarcación Sin Apuro de Aquafish Argentina se llena de pescadores decididos a desafiar a este pelágico impresionante.

Técnicas de Pesca: Encuentra la Estrategia Perfecta

Existen tres modalidades principales para atrapar al pez limón: trolling, jigging y popping. Cada técnica tiene sus ventajas, y la elección depende del comportamiento del pez y las condiciones del día.

Trolling

El clásico trolling se realiza con señuelos duros como el Rapala X-Rap en varios tamaños, montados en líneas en tándem. Cuando los peces son activos, una teaser con plumas coloridas suele ser irresistible. En cambio, si el pez es más reacio, se pueden utilizar planeadores para profundizar la línea.

Jigging

En el jigging, la intensidad de la pelea aumenta. Existen dos variantes: el speed jigging y el slow jigging. El primero implica recoger rápidamente el jig imitando a un pez herido, mientras que el segundo utiliza pausas para simular un calamar o chipirón, comida esencial para el pez limón.

Popping

Por último, el popping es la técnica más visual y frecuentemente impactante. Consiste en lanzar señuelos de superficie que, al ser golpeados con la caña, generan olas y simulan la presencia de un pez herido. Si el pez se encuentra cazando en la superficie, el ataque puede ser espectacular.

La Estrategia del Pescador: Entender el Mar

Pescar el limón implica un elemento de incertidumbre. La especie no se alimenta de manera constante; su actividad depende de múltiples factores como la presión atmosférica, las corrientes y la temperatura del agua. En Mar del Plata, los mejores puntos para encontrarlos son los bancos de piedra relacionados con la sierra de Tandilia, un entorno que favorece su desarrollo.

El pez limón suele desplazarse en cardúmenes compactos, especialmente los ejemplares medianos, mientras que los más grandes tienden a ser más solitarios. Esta especie, muy curiosa, a menudo sigue la estela de las embarcaciones, lo que requiere que los pescadores estén siempre alerta.

Equipamiento: Listos para la Conquista

Para trolling, se recomienda cañas de 20-40 lb de aproximadamente 1,90 m y reeles rotativos con alta capacidad de carga. En jigging, optamos por reeles frontales con alta velocidad y potente freno. Para popping, los reeles son similares al jigging, pero idealmente, la caña debe ser de 2,20 m para mayor control y distancia.

En nuestra última salida, logramos unas 15 capturas de tamaño medio entre jigging y trolling. Aunque no fue un día fácil, al enfrentarse al pez limón cada jornada es diferente, y eso es parte de lo que hace esta experiencia tan emocionante. Todo pescador debería, al menos una vez, arriesgarse a una excursión dedicada a esta fascinante especie del Mar Argentino.