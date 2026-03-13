Hallan antiguas catacumbas romanas con 34 tumbas

Un hallazgo arqueológico insólito ha sacudido las excavaciones del nuevo Hospital de Constanta, en Cluj-Napoca, Rumanía. Lo que estaban destinados a ser trabajos de construcción revelaron un antiquísimo sistema de catacumbas romanas.

Un Viaje al Pasado: La Escalera que Sorprendió a los Trabajadores

Durante las primeras excavaciones, los obreros se encontraron con una escalera de piedra que había permanecido oculta durante siglos. Este acceso conduce a un intrincado sistema de catacumbas y 34 tumbas, que datan, al menos, del siglo III d.C., periodo que precede a la caída de Roma.

Historia de Dacia y su Legado Romano

Los expertos confirman que estas catacumbas pertenecen a la época del Imperio Romano, cuando Rumanía formaba parte de la provincia de Dacia. La región fue incorporada al imperio después de las campañas del emperador Trajano en el siglo II, lo que propició numerosos asentamientos y cementerios. Este descubrimiento podría arrojar luz sobre las dinámicas sociales y las prácticas funerarias de la época.

Características de las Catacumbas y su Función

Las investigaciones iniciales sugieren que estas catacumbas eran un lugar de enterramiento comunitario. Las tumbas halladas presentan diversas estructuras: algunas están excavadas en la roca, mientras que otras son reforzadas con ladrillos y piedras. «Estos complejos eran comunes en las áreas urbanas romanas, donde el espacio para sepulturas era limitado», explican los arqueólogos.

Implicaciones Culturales y Arqueológicas

El descubrimiento ha generado un gran interés entre historiadores y especialistas en arqueología, dado que podría ofrecer nueva información sobre la vida cotidiana y las costumbres funerarias en la antigua Dacia. Cada hallazgo en la región contribuye a entender la rica historia del territorio rumano, donde se entrelazan influencias romanas, medievales y modernas.

El Futuro del Hospital y las Excavaciones

A pesar del asombroso hallazgo arqueológico, las autoridades locales han decidido continuar con la construcción del hospital bajo estricta supervisión. Además, advierten que gran parte del área de Tomis, la actual Constanța, permanece sin excavar, dejando abierta la posibilidad de nuevos descubrimientos.