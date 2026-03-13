Regreso a lo Manual: Talleres de Cerámica en Córdoba como Escape del Estrés Digital

La tendencia de los talleres de manualidades está en auge en Córdoba, ofreciendo un refugio tangente entre la creatividad y la desconexión digital, donde los participantes pueden redescubrir el arte a través de sus propias manos.

El Renacer de las Manualidades

En los últimos años, actividades como la cerámica y el tejido han cobrado protagonismo en la vida de muchos cordobeses. Estos talleres se han convertido en una oportunidad ideal para desconectarse de las pantallas y sumergirse en el mundo del arte manual.

Encuentros Breves y Accesibles

Los espacios creativos optan cada vez más por ofrecer talleres de corta duración, en muchos casos de solo unas pocas horas. En La Josefina Atelier, por ejemplo, las actividades tienen una duración de entre dos horas y media a tres horas, perfectas para quienes desean dar sus primeros pasos en la cerámica.

Josefina de la Santa, ceramista y fundadora del taller, comparte que “la mayoría de los participantes son nuevos en esta arte. Buscan experiencias que les conecten con su creatividad”, subrayando que estos encuentros permiten que muchas personas se animen a explorar nuevas habilidades.

La Magia de Crear en Familia

Estos talleres también han atraído a los más pequeños, con opciones que permiten la participación de niños a partir de los cuatro años, siempre acompañados por un adulto. “La cerámica los sumerge en otra atmósfera. Están concentrados, creando y compartiendo”, afirma De la Santa, quien destaca el poder de estas actividades para iniciar a los niños en un viaje creativo.

Rompiendo Estereotipos

Un aspecto interesante es cómo esta actividad supera los prejuicios de género. “Hay una creencia de que los varones prefieren el deporte, pero los niños que vienen al taller demuestran una increíble concentración”, asegura, resaltando que cada experiencia creativa es única.

Compartiendo Momentos Especiales

Además de los talleres individuales, se están popularizando las actividades familiares y grupales. Por ejemplo, uno de los próximos eventos combinará la cerámica con una búsqueda de tesoros para niños en un entorno festivo de Pascuas. “Crear arte juntos fortalece los lazos entre adultos y niños”, explica Josefina.

Un Contraste con la Vida Digital

En un mundo cada vez más digitalizado, estas experiencias ofrecen una alternativa altamente valorada: la oportunidad de volver a lo esencial, de disfrutar del proceso creativo y de conectar con uno mismo y con los demás, incluso si solo es por unas horas.