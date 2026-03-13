Alerta en Israel: Bombardeo de Irán deja tres impactos en el centro del país

Intensificación del Conflicto en Oriente Medio: Bombardeos y Reacciones Internacionales

En las últimas 24 horas, el conflicto en Oriente Medio ha escalado dramáticamente, con bombardeos intensificados y declaraciones contundentes de líderes mundiales.

Fuerza Aérea Israelí Aumenta Bombardeos en Irán La Fuerza Aérea de Israel lanzó más de 200 ataques contra posiciones estratégicas en el oeste y el centro de Irán, señalando un objetivo directo hacia lanzadores de misiles balísticos y centros de producción de armamento. Este operativo contó con el respaldo de la Dirección de Inteligencia del país.

Estados Unidos Promete Respuesta Firme El presidente Donald Trump afirmó en las redes sociales que las fuerzas estadounidenses están listas para realizar ataques intensos contra Irán la próxima semana, resaltando la potencia militar de su país. Estas acciones se producen en el contexto de un conflicto creciente que ha dejado a la región en un estado de elevado riesgo.

Respuestas de Irán y Advertencias del CGRI Desde Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó advertencias a los opositores internos y amenazó con represalias aún más severas que las vistas en protestas recientes. Esto refleja la tensión actual dentro del país y su postura desafiante ante el contexto internacional.

Impactos de Misiles y Casualidades En medio de esta escalada, Irán disparó una nueva ola de misiles que fueron interceptados, pero no sin consecuencias: 60 personas resultaron heridas en la región, con el servicio de emergencias Magen David Adom reportando lesiones tras un ataque sobre Zarzir, una ciudad cercana a la frontera con Líbano.

Reacciones de Líderes y Nuevas Advertencias Pete Hegseth, un comentarista estadounidense, afirmó que Mojtaba Khamenei podría estar gravemente herido tras los ataques. El Pentágono, por su parte, ha comunicado que se han atacado más de 15,000 objetivos iraníes en el marco de esta campaña.

Iniciativas Diplomáticas en medio de la Crisis El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó la importancia de emplear todos los canales diplomáticos disponibles para poner fin a la guerra en curso, enfatizando que este conflicto no beneficia a nadie en la región.

Accidente Aéreo en Irak Un tragedia ocurrió cuando un avión cisterna de reabastecimiento estadounidense se estrelló en Irak, resultando en la muerte de todos sus seis tripulantes. El incidente se investiga, aunque las autoridades han asegurado que no se debió a fuego enemigo.

Alertas en Israel y Reacciones Humanitarias de la ONU Los servicios médicos en Israel han respondido a las alarmas por impactos de misiles en el centro del país, aunque, afortunadamente, no se han reportado heridos. En el horizonte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha solicitado 325 millones de dólares en ayuda humanitaria para Líbano debido a los desplazamientos causados por la guerra.

Fluctuaciones del Mercado por Conflictos La incertidumbre provocada por la guerra ha afectado el mercado global, con el petróleo manteniéndose cerca de los 100 dólares por barril mientras los índices de Wall Street muestran movimientos moderados. La preocupación por el impacto económico de la crisis se siente en todas las bolsas del mundo.