Revelan llamadas entre Milei y Novelli antes del tuit

Un nuevo giro en la investigación de la causa $LIBRA sugiere una posible coordinación previa en la promoción de la criptomoneda por parte del presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli. Este descubrimiento podría cambiar la narrativa de este escándalo financiero.

Las pericias judiciales han dejado al descubierto cinco comunicaciones telefónicas entre Milei y Novelli, realizadas justo antes de que el presidente diera a conocer su tuit promocional. Esta información ha encendido las alarmas sobre un posible plan orquestado antes de la difusión pública de $LIBRA.





Los registros mostraron que las llamadas entre Novelli y Milei se realizaron a las 19:01, el mismo instante en que el presidente lanzó su mensaje sobre la criptomoneda. Estas comunicaciones fueron detectadas en el teléfono celular del empresario.

Detalles de la Investigación

Tras algunos minutos sin contacto, Milei reanudó las llamadas desde su celular hacia Novelli. Asimismo, existió otra conversación entre Novelli y Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, involucrado en el proyecto de la criptomoneda. También se está investigando un posible contacto con Karina Milei.

Las revelaciones sobre estas comunicaciones han llevado a que nuevos querellantes presenten sus denuncias, señalando una posible filtración de información privilegiada y solicitando acceso a documentación secreta de la causa.

El periodista Ariel Zak de C5N, fue clave en la difusión de este escándalo, poniendo en relieve la conexión entre Novelli y Milei, y generando un debate sobre responsabilidad institucional en la promoción de activos financieros controversiales.

La Ruta del Dinero en el Caso $LIBRA

La investigación también se centra en la conocida ruta del dinero, donde se han detectado transferencias millonarias, y notable participación de individuos con una capacidad financiera que incluye autos de lujo, sin antecedentes empresariales conocidos.

El 4 de febrero, antes de su viaje a Estados Unidos, Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia. Solamente diez días después, Milei anunció públicamente el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA a través de sus redes sociales.

Al regresar al país, el 16 de febrero, miembros de la familia de Novelli retiraron los contenidos de las cajas, mientras las autoridades judiciales ya habían ordenado allanamientos, aunque para entonces los cofres estaban vacíos.

Comunicaciones Clave

Las pericias del celular de Novelli revelaron que el 20 de febrero, cuatro días después de su regreso, escribió a su socio Manuel Terrones Godoy un mensaje que decía: «Llevo eso para allá, pero borrá».

Otro personaje involucrado es Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años que, según la investigación, recibió más de un millón de dólares en criptomonedas desde una cuenta relacionada con el empresario Hayden Davis. Esta transferencia ocurrió el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Davis se reunió con Milei.

Los registros oficiales muestran que Mellino está autorizado para conducir varios autos de gama alta. Según los investigadores, el dinero fue transferido poco tiempo después a una cuenta cuyo titular aún no ha sido identificado.

La causa $LIBRA continúa en su fase de instrucción, y se espera que los jueces determinen si hay suficientes pruebas para imputar a los implicados por posible manipulación del mercado y uso indebido de información privilegiada.