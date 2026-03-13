Intentó un swap millonario en Ethereum y casi lo pierde todo

Un Trader Pierde Casi 50 Millones de Dólares en un Fallido Swap en Ethereum

Un desafortunado error en el mundo de las criptomonedas costó a un trader cerca de 50 millones de dólares en cuestión de segundos, después de un intercambio fallido en la red de Ethereum. Una combinación de baja liquidez y un deslizamiento extremo llevaron a este asombroso revés financiero.

Un Intercambio Desastroso

El incidente tuvo lugar cuando el trader realizó una transacción de gran volumen en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) basadas en Ethereum. El intercambio se ejecutó bajo condiciones desfavorables debido a la falta de liquidez en los pools, lo que llevó a una pérdida monumental.

El resultado fue devastador: una inversión inicial de aproximadamente 50 millones de dólares se redujo a un escaso 36,000 dólares debido a un deslizamiento superior al 99%.

Entendiendo la Naturaleza del Slippage

El «slippage» se refiere a la discrepancia entre el precio esperado y el precio real al ejecutar una operación. Esto generalmente ocurre en escenarios como:

Órdenes de gran volumen en relación con la liquidez disponible.

Fuerte volatilidad del mercado.

Bajos volúmenes de liquidez en los pools.

En el ámbito de las finanzas descentralizadas, donde los intercambios se realizan mediante contratos inteligentes, un swap voluminoso puede alterar significativamente el precio si no hay suficiente capital disponible.

Lecciones Aprendidas y Prevención de Errores

Este incidente no solo destaca los riesgos de operar con grandes cantidades en el espacio DeFi, sino que también pone de manifiesto la importancia de ser precavido. El fundador de Aave, Stani Kulechov, mencionó que la plataforma advertía sobre el impacto de un slippage extremo y requería confirmación adicional antes de proceder con la operación.

Los expertos en el sector advierten que incluso traders experimentados pueden caer en esta trampa si ignoraran la liquidez y las configuraciones del slippage, poniendo en riesgo su capital con cada transacción.