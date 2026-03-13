Investigan los viajes de Manuel Adorni y su esposa a Nueva York y Punta del Este

El viaje de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, a Nueva York en el avión presidencial, ha desatado una controversia que ahora involucra a la justicia. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ha abierto un expediente para determinar posibles irregularidades.

La investigación se centra en un vuelo que también llevó a la familia del jefe de Gabinete a Punta del Este. Se sospecha que podría haber habido incumplimientos en sus funciones públicas.

La reacción de la justicia

La PIA, dirigida por el fiscal general Sergio Rodríguez, ha comenzado a investigar después de que el caso se hiciera público y se presentaran denuncias en tribunales federales.

Defensa del jefe de Gabinete

En medio de la controversia, Adorni defendió su viaje, asegurando que no se utilizaron recursos públicos y que todo fue financiado con gastos familiares. En una reciente entrevista, enfatizó que quería que su esposa lo acompañara durante su semana de trabajo.

Viajes cuestionados

La oposición ha alzado la voz, pidiendo claridad sobre los pasajes privados. La diputada Marcela Pagano hizo una denuncia formal en el Congreso sobre el viaje a Punta del Este.

Apoyo desde el Gobierno

El presidente Javier Milei y su equipo brindaron respaldo a Adorni, desestimando los alegatos como operaciones de prensa y fake news, en un intento por proteger la imagen del funcionario ante sus viajes.

Las impactantes declaraciones mediáticas

El revuelo aumentó cuando Marcelo Garnio, amigo de Adorni y conductor de la TV Pública, defendió al jefe de Gabinete pero cometió un desliz al decir que «pagó con plata del Estado», lo que reavivó las críticas.

Rumores de malversación

La Procuraduría ha tomado cartas en el asunto y consideró que las situaciones debían ser investigadas a fondo. La pesquisa se halla en una fase preliminar, sin imputaciones por el momento, en busca de esclarecer los hechos y determinar si hay indicios de delito.

Denuncias adicionales

Otros dos expedientes se encuentran en trámite en Comodoro Py, uno de ellos relacionado con el viaje a Nueva York, presuntamente por malversación de fondos, mientras que la denuncia de Pagano se enfoca en enriquecimiento ilícito.

El futuro de estas investigaciones dependerá de las conclusiones que se alcancen, ya que ambas denuncias, si bien se originan en la misma controversia, abordan supuestas irregularidades distintas.