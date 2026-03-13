Pretto: «Reemplazar una empresa de transporte en Córdoba no es fácil»

Caos en el Transporte Urbano de Córdoba: Demoras y Nuevas Estrategias

Mientras los usuarios enfrentan crecientes demoras y descontento, el municipio de Córdoba trabaja para restablecer un servicio de transporte urbano afectado tras la salida de una de las empresas proveedoras. El viceintendente, Javier Pretto, pidió calma y paciencia mientras se implementa un plan de contingencia.

Desde la rescisión del contrato con la empresa deficiente, Pretto explicó que era esencial restablecer el servicio, a pesar de las posibles molestias que esto podría causar. “La complejidad de reemplazar a una empresa en tan poco tiempo es significativa”, reconoció en una entrevista con Punto a Punto Radio.

Propuestas para Reemplazar el Servicio

A medida que se trabaja para estabilizar los corredores afectados, el municipio ha iniciado negociaciones con diversas empresas para que asuman la prestación del servicio de transporte. Pretto afirmó que hay dos propuestas sólidas y una más en evaluación para gestionar los tres corredores y la línea 600.

“Nuestra intención es contar con algunos vehículos este fin de semana y el resto durante la semana siguiente, con diferentes empresas, para restablecer el servicio lo más pronto posible”, añadió.

Para enfrentar la crisis, el sistema también se sostiene gracias a unidades de Tamse y la colaboración de choferes locales que ayudan a reestructurar los recorridos. “Los choferes han sido pieza clave, guiando a los nuevos vehículos y sugiriendo alternativas para mantener el servicio”, subrayó Pretto.

El Futuro del Transporte Urbano

Además, el viceintendente hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un marco regulatorio adecuado que permita convocar a una licitación para el sistema de transporte urbano, que actualmente opera bajo contratos prorrogados. “Estamos trabajando para que el intendente pueda lanzar esta licitación”, afirmó Pretto, enfatizando que es crucial para encontrar una solución sostenible al problema.

Los constantes incumplimientos por parte de algunas empresas han ocasionado reiterados problemas, especialmente en la renovación de unidades. “Prometieron incorporar ómnibus nuevos, y eso no sucedió, lo que contribuyó a esta rescisión”, lamentó.

Pasaje Gratuito en Tiempos de Crisis

Como parte de las medidas temporales, el municipio ha implementado el pasaje gratuito en los corredores afectados, con el objetivo de aliviar la situación de los usuarios mientras se normaliza el servicio. “Esta decisión busca favorecer al pasajero que no tiene responsabilidad en este inconveniente”, explicó Pretto, aunque advirtió que se trata de una medida que durará poco tiempo.

El intendente enfatizó que el objetivo es que esta situación se resuelva en días, restaurando así el servicio habitual y minimizando el impacto sobre los ciudadanos.