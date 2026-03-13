Persecución policial termina en caos: tres autos destrozados, uno impacta una casa

Impactante choque múltiple en Wilde: un auto embiste a patrullero y se estrella contra una casa

Un violento accidente sacudió la tranquilidad de Wilde en la madrugada del sábado, cuando un conductor, tras ser perseguido por la policía, impactó frontalmente un patrullero y terminó dentro de una vivienda.

El inusual incidente tuvo lugar en la intersección de Lynch y Raposo, donde un Fiat Cronos negro estaba siendo seguido por tres móviles de la Policía Bonaerense después de que el conductor se negara a un control de rutina en Quilmes.

La persecución que terminó en desastre

El vehículo, que transportaba a una pareja, protagonizó maniobras erráticas que llevaron a los agentes a intentar realizar un test de alcoholemia. Sin embargo, el conductor decidió huir, desatando una intensa persecución por varias calles.

Un choque que resonó como una explosión

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que el Fiat avanzaba a alta velocidad, siendo perseguido por la policía. En un intento de cerrar el paso al fugitivo, uno de los patrulleros fue embestido de frente, lo que provocó una serie de colisiones en la zona.

Consecuencias devastadoras del siniestro

El impacto final dejó el Fiat Cronos detenido sobre la vereda, pero el choque provocó que el patrullero y una camioneta policial volcaran, resultando en heridas leves para dos agentes. La peor parte la llevó una camioneta Renault Segway, que, estacionada sobre la vereda, sufrió daños irreparables.

Una vivienda afectada por la violencia del choque

Como resultado del violento accidente, la Renault fue lanzada contra una casa, derribando una pared y causando daños también a otro vehículo estacionado en el interior. Ramón, el propietario de la vivienda, relató que había optado por guardar la camioneta en el garaje y dejar el auto afuera para cuidar el vehículo de su hijo, pero la decisión no evitó los daños.

Reacciones y consecuencias legales