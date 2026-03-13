¿Se aplicará en Buenos Aires la nueva reforma de la VTV impulsada por Nación?

El gobierno nacional está llevando a cabo reformas significativas en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), generando dudas en los conductores de la provincia de Buenos Aires sobre cómo estos cambios afectarán su situación.

El Poder Ejecutivo ha lanzado un ambicioso proyecto para transformar el sistema de VTV, proponiendo ajustes en la periodicidad de las revisiones y simplificando varios requisitos para los automovilistas. Los conductores del AMBA se preguntan si estas modificaciones se aplicarán también en la provincia de Buenos Aires.

Objetivos de la Reforma de la VTV

La propuesta del gobierno busca reestructurar tres áreas fundamentales: reducir costos administrativos, modernizar el sistema y adaptar las inspecciones a los avances tecnológicos de los vehículos. Según la administración nacional, el propósito es ajustar la frecuencia de las inspecciones a estándares internacionales y disminuir la burocracia que enfrentan los conductores.

Si bien es parte de una serie de reformas relacionadas con el tránsito y la seguridad vial, es crucial señalar que la aplicación de la VTV no depende exclusivamente del gobierno nacional. La normativa de tránsito es descentralizada, permitiendo a cada provincia establecer sus propias reglas. Así, cualquier cambio a nivel nacional deberá ser adoptado por cada jurisdicción para ser efectivo.

Decisiones a Nivel Provincial

La implementación de estas modificaciones en Buenos Aires recae en la administración provincial, que maneja el sistema de plantas verificadoras y define tanto los plazos como los costos de la inspección.

Por el momento, la administración bonaerense no ha confirmado ajustes en el esquema actual, por lo que la VTV continúa bajo las normativas provinciales vigentes.

Cambios Propuestos en la Tramitación de la VTV

– Ampliación del plazo de la primera VTV: Desde dos hasta cinco años para vehículos nuevos (0 km).

– Revisión periódica: Autos de hasta diez años tendrían revisiones bianuales; los de más de diez, anuales.

– Reducción de la burocracia: Implementación de procesos digitales para gestionar turnos y certificados.

– Actualización de los criterios de inspección: Incorporación de estándares modernos relacionados con la seguridad vehicular.

Implicaciones de Circular sin VTV en 2026

Conducir sin la VTV al día está considerado como una infracción. En la provincia de Buenos Aires, las multas se miden en Unidades Fijas (UF), ajustándose automáticamente según el precio del combustible.

Para marzo de 2026, la penalización por no contar con la VTV podría oscilar entre 300 y 1.000 UF, representando un monto que podría superar los $300.000, dependiendo del valor de la unidad. Los conductores infractores también enfrentarán la posibilidad de que su vehículo sea retenido o de que se les exija realizar la verificación técnica de inmediato.