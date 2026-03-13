El embajador de Irán en la ONU, Ali Bahreini, asegura en una entrevista exclusiva que su país no ha atacado sitios civiles en la región del Golfo, a pesar de las alegaciones contrarias y la escalada de conflictos en Medio Oriente.

En medio de un clima de creciente tensión, Bahreini defendió la postura de Teherán, afirmando que las Fuerzas Armadas iraníes están comprometidas exclusivamente con objetivos militares. Sin embargo, los informes de ataques en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han despertado suspicacias sobre la veracidad de sus declaraciones.

Derecho a la defensa en el Golfo

Bahreini subrayó que Irán ha instruido a sus fuerzas militares para atacar únicamente bases que consideren amenazan su soberanía. “Estamos enviando un mensaje claro a nuestros vecinos: somos amigos y pertenecemos a la misma familia, pero no deben permitir que Estados Unidos utilice su territorio para agredirnos”, expresó.

Acusaciones de ataques a civiles

A pesar de los testimonios de corresponsales en la región que documentan ataques a aeropuertos y otros sitios civiles, Bahreini desestimó estas afirmaciones como “no verificadas”. Insistió en que su país ha estado en contacto con los estados del Golfo para aclarar la situación y ofreció compartir información sobre las operaciones militares iraníes.

Represalias y estrategia militar

El embajador también acusó a Estados Unidos e Israel de intentar involucrar a Irán en operaciones que no le corresponden, sugiriendo que hay un patrón de ataques que buscan deslegitimar a su nación. “Nuestra única intención es protegernos y no atacar a civiles”, afirmó Bahreini.

Consecuencias para Europa

Sobre la posibilidad de extender el conflicto a Europa, el embajador no descartó que Irán actúe contra instalaciones militares que se utilicen para atacar su país, afirmando que “cualquier base utilizada contra nosotros será un objetivo legítimo”. Las tensiones han aumentado tras recientes ataques a bases británicas en Chipre y la interceptación de misiles iraníes por parte de Turquía.

La postura de los países del Golfo

A medida que la crisis se intensifica, las naciones del Golfo han manifestado su firme rechazo a las agresiones iraníes, reiterando su condena en múltiples ocasiones. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó recientemente con sus vecinos por las hostilidades, aunque su discurso se produce en un entorno de constante incertidumbre política.

Con un incremento de tropas estadounidenses en Europa y la potencial amenaza de un conflicto más amplio, la situación en la región del Golfo demanda una atención urgente y continua para evitar que la tensión escale a niveles insostenibles.