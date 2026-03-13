Zverev y Sinner se verán las caras en semifinales

Este fin de semana, el talentoso Jannik Sinner se destacó en los cuartos de final del torneo de Indian Wells, obteniendo una victoria arrolladora que lo lleva a su tercera semifinal en este prestigioso evento.

El italiano, actualmente clasificado como el número dos del mundo, demostró su superioridad al vencer al joven estadounidense Learner Tien con un contundente 6-1 y 6-2. El encuentro, que duró poco más de una hora, se jugó en condiciones de intenso calor, pero eso no detuvo el buen desempeño de Sinner.

Un Comienzo Imparable

Sinner tomó la delantera desde el primer set, logrando un quiebre temprano que lo puso 3-0 en el marcador. A lo largo del primer set, solo cedió un par de games, cerrando la primera parte del encuentro con un claro 6-1.

Dominio en el Segundo Set

La segunda manga continuó bajo el mismo dominio. Sinner enfrentó algunas dificultades en su primer turno de saque, pero logró mantener su servicio. Convertirse en el líder del juego, nuevamente quebró el servicio de Tien, colocándose con una ventaja de 5-1 antes de sellar su victoria.

Zverev También Brilla en el Torneo

En la otra semifinal, Alexander Zverev se medió sin contratiempos frente al francés Arthur Fils, quien quedó eliminado con un marcador de 6-2 y 6-3. Zverev, actualmente en la cuarta posición del ranking, controló el partido con precisión, avanzando a su primera semifinal en California tras completar el encuentro en 1h23.

Preparativos para la Semifinal

El próximo desafío para Sinner será enfrentar a Zverev, en lo que promete ser un emocionante duelo entre dos de los mejores tenistas del mundo. Ambos jugadores llegan con altas expectativas y una gran determinación para seguir avanzando en el torneo.