Inflación de Abril: Conoce el Precio Límite Establecido

La reciente inflación del 2,9% en febrero marcará el camino del dólar en abril. Descubre cómo el nuevo sistema de bandas cambiarias determinará el límite del tipo de cambio mayorista.

Con el 2,9% de inflación en febrero, no solo se refleja el costo de vida, sino que también establece el rumbo del dólar en el actual contexto económico argentino.

Desde la implementación de las bandas cambiarias a principios de este año, el límite superior del dólar se ajustará con un retraso de dos meses respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con las proyecciones, el piso del tipo de cambio mayorista alcanzará alrededor de $1.703 para fines de abril de 2026.

Este será el límite que la divisa podría alcanzar sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga que intervenir y vender reservas.

¿Cuánto Espacio Hay para el Aumento?

En la actualidad, el tipo de cambio oficial mayorista se encuentra en aproximadamente $1.394,50.

Esto deja un margen de incremento del 22,12% antes de alcanzar el límite de intervención.

No obstante, la existencia de este margen no implica que el Gobierno permita al dólar alcanzar su techo sin regulaciones. Según analistas, es probable que las autoridades actúen antes de que se llegue a una diferencia de $308 para prevenir impactos bruscos en los precios al consumidor.

Funcionamiento de las Bandas Cambiarias

Para los interesados en entender el mecanismo, el sistema actual funciona de la siguiente manera:

Techo: Si el dólar sobrepasa los $1.703 en abril, el BCRA debe intervenir vendiendo dólares.

Piso: Si la moneda cae demasiado, el BCRA comprará divisas para estabilizar el precio y aumentar sus reservas.

Objetivo: Limitar la volatilidad y proporcionar previsibilidad a las empresas que operan en el comercio exterior.

Fortaleza en las Reservas: El BCRA Mantiene el Rumbo

Mientras el mercado observa el techo de abril, el Banco Central, bajo la dirección de Santiago Bausili, continúa con su política de acumulación. En las últimas semanas, la entidad ha registrado 47 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, tras adquirir u$s47 millones el jueves pasado.

En lo que va del año, el BCRA ha acumulado u$s3.253 millones, superando el 32% de la meta anual establecida.

Este reforzamiento en las reservas resulta esencial para la «Fase 4» del programa monetario, diseñado para proteger la economía frente a posibles tensiones externas o políticas.

Actualmente, las reservas internacionales ascienden a u$s45.768 millones. Aunque la tendencia es positiva, el Gobierno continúa trabajando para mantener la inflación por debajo del 1% para agosto, un cometido que demanda controlar el dólar dentro de los márgenes establecidos, que por ahora ofrecen cierto alivio hasta abril.