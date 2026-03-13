OpenAI integrará Sora, la IA de generación de videos, en ChatGPT

OpenAI se prepara para revolucionar la creación de contenido digital al integrar su generador de videos, Sora, en ChatGPT. Esta fusión promete llevar la producción audiovisual al siguiente nivel.

Desde su lanzamiento como una aplicación en 2025, Sora ha destacado por permitir a los usuarios crear y compartir videos generados por inteligencia artificial, similar a lo que ofrece TikTok. Sin embargo, la app ha enfrentado retos significativos, incluyendo una caída en descargas que llevó a la empresa a revisar su estrategia.

La Integración de Sora en ChatGPT: Un Cambio Estrategico

La decisión de incluir Sora en ChatGPT se enmarca en un nuevo plan de OpenAI para expandir su audiencia y ofrecer características más innovadoras en su plataforma principal. De acuerdo con informes, esta alianza permitirá a los usuarios generar clips de video a partir de simples textos directamente dentro del chatbot, marcando un avance significativo hacia un asistente de IA más versátil.

¿Qué Ofrecerá Sora en ChatGPT?

Con la integración de Sora, los usuarios disfrutarán de la posibilidad de crear, editar y compartir videos sin necesidad de salir de la interfaz de ChatGPT. Este enfoque no solo busca atraer a más usuarios, sino también aumentar el tiempo de interacción y la lealtad a la plataforma.

Competencia y Desafíos en el Mercado

En un mundo donde competidores como Meta y Google avanzan con sus propias herramientas de generación de video a partir de texto, OpenAI busca posicionarse como líder en este sector en plena expansión. Sin embargo, la implementación de capacidades de video podría implicar un aumento en los costos operativos, debido a la elevada demanda de recursos que conlleva la generación audiovisual.

Este movimiento estratégico por parte de OpenAI promete revolucionar la forma en que interactuamos con la inteligencia artificial y amplia las posibilidades creativas para los usuarios de su emblemático chatbot. La competencia está en marcha, y el futuro de la creación de videos con IA se presenta más emocionante que nunca.