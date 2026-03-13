Advertencia: Estafas con Entradas y Pulseras Falsas

¡Atención Festivaleros! Ciberdelincuentes Aprovchan el Lollapalooza 2026 para Estafas

La fiebre por el Lollapalooza Argentina 2026 está en aumento y con ella, una oleada de fraudes que buscan capturar la atención de los fanáticos ansiosos por conseguir sus entradas. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para protegerte.

El Alerta de los Expertos en Ciberseguridad

A días del gran evento musical, la demanda por entradas de última hora ha disparado las ofertas de reventa en redes sociales. Especialistas de Kaspersky advierten sobre la presencia de ciberdelincuentes que crean páginas fraudulentes que imitan a sitios oficiales.

Estos estafadores se presentan como intermediarios de confianza, prometiendo la adquisición de boletos y la gestión de la logística de pulseras. Sin embargo, su verdadero objetivo es apropiarse de datos personales y financieros de las víctimas.

La Inteligencia Artificial: Un Aliado de los Estafadores

La utilización de inteligencia artificial ha elevado la calidad de estas estafas a niveles alarmantes. Los delincuentes están empleando esta tecnología para replicar con gran precisión el diseño de las plataformas oficiales, eliminando los errores que antes delataban fraudes.

Un sorprendente 34% de los usuarios en América Latina no sabe cómo verificar la autenticidad de un portal en línea. Esta falta de conocimiento es aprovechada por los ciberdelincuentes, quienes crean formularios para capturar información sensible como números de tarjeta y contraseñas.

Logística de Pulseras: Un Método de Engaño

Con el requisito de llevar pulseras físicas, han surgido servicios fraudulentos que solicitan pagos por «gestión logística». Estos criminales usan perfiles falsos para recolectar datos bancarios, justificando costos de envío y seguros.

La urgencia por no perderse el evento lleva a muchos a descuidar la verificación de las fuentes, lo que maximiza la posibilidad de caer en sus trampas.

Métodos de Protección al Comprar Entradas

Para protegerte de estos fraudes, se recomienda ingresar la dirección de la página de venta directamente en el navegador, evitando enlaces externos que puedan ser sospechosos.

Desconfía de ofertas que prometen acceso garantizado a través de depósitos inmediatos, y considera el uso de tarjetas virtuales y autenticación de dos factores para asegurar tus pagos.

Contar con herramientas de protección digital también puede ser crucial para bloquear intentos de acceso no deseados y detectar amenazas.

Estar Informado es la Mejor Defensa

Recuerda que los sitios legítimos no presionan por información sensible fuera de las pasarelas de pago seguras. Mantente alerta durante esta temporada de festivales para evitar caer en las tácticas de los ciberdelincuentes.