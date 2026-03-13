YouTube supera a Disney en ingresos: el nuevo gigante de los medios

La plataforma de videos ha desbancado a Disney y ahora lidera el mercado de medios con ingresos récord. Un cambio que redefine el panorama del entretenimiento global.

En un notable giro dentro de la industria del entretenimiento, YouTube ha superado a Disney, convirtiéndose en la empresa de medios con mayores ingresos a nivel mundial. En 2025, la plataforma generó asombrosos 62,3 mil millones de dólares, superando los 60,9 mil millones de la famosa compañía de entretenimiento.

Este impresionante crecimiento se debe a un innovador modelo de negocio que combina publicidad digital y suscripciones premium, respaldado por millones de creadores de contenido en todo el mundo. Así, YouTube ha podido escalar rápidamente con bajos costos operativos en comparación con los estudios tradicionales.

La ventaja global que ofrece YouTube, con acceso gratuito desde casi cualquier dispositivo conectado, la ha consolidado como un punto central en el consumo cultural a nivel mundial.

A su vez, Disney, que históricamente ha dominado la industria del entretenimiento a través de sus parques temáticos y canales de televisión, ahora enfrenta la realidad de competir con un gigante digital que no depende de producciones caras ni de instalaciones físicas. Aunque sigue siendo un jugador importante, la balanza se ha inclinado hacia el ámbito digital.

La revolución de YouTube Music con inteligencia artificial

YouTube Music no se queda atrás y acaba de lanzar una nueva función que permitirá a los suscriptores Premium crear listas de reproducción automáticas mediante inteligencia artificial. Esta herramienta, impulsada por la tecnología Gemini de Google, transforma simples indicaciones de texto o voz en selecciones musicales personalizadas.

Los usuarios solo deben introducir una breve descripción como «música relajante para estudiar» y la IA automáticamente generará una lista adecuada en cuestión de segundos.

Este enfoque busca potenciar la experiencia del suscriptor, ofreciendo un valor agregado a aquellos que eligen el servicio pago. Las nuevas listas pueden adaptarse a diferentes rutinas, desde hacer ejercicio hasta ambientar una reunión con amigos, y se integran directamente en la pestaña Biblioteca de la aplicación.

Por ahora, esta función es exclusiva para usuarios Premium, lo que refuerza la estrategia de YouTube de atraer nuevos suscriptores mediante características que no están disponibles para los usuarios de la versión gratuita. Recientemente, se han implementado nuevas restricciones en la versión gratuita, limitando el acceso a letras de canciones en la app móvil.