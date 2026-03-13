River se impone en un duelo desafiante

River Plate inició su nueva etapa bajo el mando de Eduardo Coudet con una victoria memorables en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El equipo logró imponerse 2-1 a Huracán en un partido repleto de emoción y tensión correspondiente al Torneo Apertura 2026.

El enfrentamiento comenzó con River buscando marcar la diferencia. Sin embargo, el primer golpe llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Sebastián Driussi sorprendió al marcar el primer tanto para el club de Núñez, convirtiendo este gol en el debut del técnico Coudet.

Un empate inesperado justo antes del descanso

Con el dominio del partido en sus manos, parecía que River se iría al descanso en ventaja. Pero en tiempo añadido, surgió Jordy Caicedo, quien no falló desde el punto penal, igualando el marcador 1-1 y dejando el segundo tiempo abierto a cualquier escenario.

Un segundo tiempo apasionante

La segunda mitad presentó una River Plate decidido a retomar el control del partido. A los 20 minutos, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal por falta sobre Ian Subiabre, pero el arquero Hernán Galíndez se lució al detener el tiro de Juan Fernando Quintero, manteniendo a Huracán en la lucha.

Acciones que incrementan la tensión

El clima del encuentro se tornó aún más caliente cuando, a los 31 minutos, el VAR intervino para señalar un penal por mano de Emmanuel Ojeda. La situación derivó en una expulsión de Facundo Colidio y Lucas Carrizo tras un enfrentamiento, incrementando la tensión en el estadio.

La definición del partido se hace dramática

Finalmente, en el minuto 85, Gonzalo Montiel asumió la responsabilidad desde los doce pasos y marcó el gol de la victoria para River Plate, estableciendo un 2-1 definitivo.

El final del duelo y la búsqueda del empate

Huracán intentó apretar en los minutos finales, reclamando un penal y generando una oportunidad clara con un disparo de Lucas Blondel en el tiempo de descuento. No obstante, la defensa de River resistió, sellando así un triunfo vital en una noche cargada de emociones en Parque Patricios.