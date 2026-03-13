Franco Colapinto brilla en la práctica del Gran Premio de China de Fórmula 1

La categoría reina del automovilismo se traslada a Shanghái, un circuito que ofrece un desafío único tras el inicio de la temporada en Albert Park. Aquí, los pilotos enfrentarán un trazado muy distinto, prometiendo grandes emociones.

Tras la emocionante apertura de la temporada en Melbourne, donde George Russell y Mercedes se consagraron, la Fórmula 1 se desplaza a Shanghái. Este autódromo, con un layout característico, presenta un conjunto de virajes lentos y una recta impresionante de más de 1200 metros, a diferencia de las curvas rápidas y las breves rectas de Albert Park.

Desafíos únicos del circuito de Shanghái

El trazado de Shanghái impacta en la aerodinámica y en la gestión de energía de los autos. Los pilotos tendrán la oportunidad de recuperar energía en diversos puntos del circuito. Sin embargo, las condiciones exigirán un manejo más conservador en comparación con el estilo agresivo que se necesita en Melbourne.

Red Bull y sus estrategias

Durante las prácticas en Shanghái, el equipo Red Bull ha estado poniendo a prueba sus estrategias de parada, buscando optimizar cada segundo en pista. Aunque todavía es temprano en la temporada, las decisiones que tomen en estos días podrían marcar la diferencia en la competencia.