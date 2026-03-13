Expertos alertan: La guerra en Irán aumenta las amenazas a las comunidades judías en Europa

Explosión en Sinagoga de Liège Desata Alarmas de Terrorismo en Europa

Una sinagoga emblemática en Liège sufrió una explosión en la madrugada del lunes, generando preocupaciones sobre un posible ataque terrorista que las autoridades están investigando.

Aumento de Amenazas Contra Comunidades Judías

En un contexto de tensiones crecientes, las autoridades de Chipre arrestaron a un presunto contrabandista de armas de Hamas, cuyo arsenal estaba destinado a agresiones contra instituciones israelíes y judías en Alemania y Europa, según informó la Fiscalía Federal de Alemania.

Expertos advierten que el conflicto en Irán y la escalada regional han intensificado las amenazas hacia las comunidades judías del continente. «Las amenazas a los judíos e israelíes en Europa han aumentado en los últimos dos años y medio, y continúan en ascenso», afirmó Lorenzo Vidino, director del Programa de Extremismo de la Universidad George Washington.

Radicalización y Nuevas Amenazas

Hans-Jakob Schindler, director senior en el Proyecto de Contra-extremismo, subrayó la radicalización que se está produciendo a raíz del conflicto. «Tanto en línea como fuera de ella, estamos observando un aumento de la radicalización en todos los sectores del extremismo islámico violento», destacó.

Un Contexto Preocupante en Europa

Desde octubre de 2023, Europa ha registrado un notable incremento de ataques y amenazas dirigidas a instituciones judías, especialmente en Alemania. En mayo de 2024, se constataron al menos ocho ataques o tramas desbaratadas, incluyendo intentos de ataques a sinagogas y embajadas. Un intento de ataque contra la Embajada de Israel en Berlín fue detenido.

Además, las autoridades francesas documentaron 92 incidentes en octubre de 2023 cerca de sinagogas y escuelas judías, con ataques con cócteles Molotov y amenazas. Los actos antisemitas en Francia se cuadruplicaron en 2023 en comparación con el año anterior.

Impacto en el Reino Unido

En el Reino Unido, un ataque terrorista en la sinagoga Heaton en Manchester el 2 de octubre de 2025 dejó dos víctimas fatales. De acuerdo con el Community Security Trust, se reportaron 562 incidentes dirigidos a sinagogas en el Reino Unido entre 2023 y 2025.

Recientemente, las autoridades de Azerbaiyán anunciaron que habían frustrado múltiples tramas de ataque vinculadas a Teherán, que incluían planes para utilizar explosivos C-4 contra instituciones de la comunidad judía.

Colaboración Entre Extremistas

Schindler explicó que la radicalización ahora se está expandiendo más allá de los círculos islamistas chiítas, que tradicionalmente se relacionan con Irán. «La amenaza no se limita a los extremistas chiítas», dijo, señalando que el apoyo de Teherán tanto a grupos chiítas como a sunitas como Hamas está generando una unión dentro de la red de extremistas.

La Amenaza en Aumento

Rebecca Schönenbach, asesora en contra-terrorismo, advirtió que el conflicto en Irán ha ampliado el espectro de posibles objetivos. «El peligro es ahora más elevado porque el régimen iraní siempre ha llevado a cabo ataques contra objetivos israelíes y judíos; y ahora se podrían incluir objetivos sauditas y emiratíes», expresó.

Schönenbach añadió que Irán ha establecido una red que incluye agentes propios vinculados a embajadas, operativos independientes entrenados por los Guardianes de la Revolución y asesinatos contratados a través del crimen organizado. «Los actores solitarios representan el mayor peligro para individuos, mientras que los agentes criminales organizados suponen la mayor amenaza para las instituciones», concluyó.