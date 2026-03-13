Irán asegura que no bloqueará el estrecho de Ormuz, afirma su embajador

La reciente declaración del embajador iraní ante la ONU contradice las amenazas del nuevo ayatollah, presentando un panorama inesperado para la comunidad internacional.

En una entrevista con Euronews, el embajador de Irán en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que su país «no tiene intención de bloquear el Estrecho de Ormuz», lo que contrasta con el primer mensaje público del recién nombrado ayatollah Mojtaba Khamenei, quien había advertido sobre la posibilidad de cerrar esta vía crucial para el comercio de energía.

Contexto de la Declaración

Bahreini enfatizó que la situación en el Estrecho resulta de un conflicto armado en la región, afirmando: «Lo que ocurre en Hormuz se debe a la guerra impuesta sobre nosotros». Esta aclaración se produce justo horas antes de que Khamenei emitiera su amenaza, lo que añade incertidumbre sobre quién realmente ostenta el control en Teherán tras la muerte del anterior ayatollah.

Incertidumbre y Lesiones

Desde el inicio del conflicto, Mojtaba Khamenei no ha aparecido en público. Existen reportes contradictorios sobre su estado de salud, ya que algunos afirman que fue herido seriamente en el ataque que acabó con la vida de su padre.

La Perspectiva Iraní sobre el Estrangulamiento

A pesar de las advertencias sobre posibles minas marítimas en el Estrecho de Ormuz, Bahreini sostiene que Irán ve esta ruta como «el Estrecho de la Paz». Afirmó que la seguridad del área es primordial para Teherán y que el acceso debería estar garantizado para todos, a menos que se trate de naciones involucradas en el conflicto.

Hostilidades en el Mar

Desde el 28 de febrero, Irán ha intensificado ataques contra instalaciones energéticas y barcos de carga de países vecinos en un intento por desestabilizar el mercado global. Recientemente, dos buques, uno de las Islas Marshall y otro de bandera griega, fueron atacados cerca de Irak, causando al menos una fatalidad y disparando temporalmente los precios del petróleo por encima de los 100 dólares.

Preparativos para la Guerra

Bahreini afirmó que Irán está preparado para un conflicto prolongado. «Estamos listos para defendernos el tiempo que sea necesario», declaró, mientras el país se adapta a lecciones pasadas sobre intervenciones militares en la región.

Un Llamado a la Negociación

A pesar de los preparativos bélicos, el embajador reiteró que Irán sigue abierto a la diplomacia. Criticó a Estados Unidos, asegurando que su estrategia ha fracasado en las primeras semanas del conflicto, y expresó que el descuido de la guerra por parte de Washington ha ocasionado serias repercusiones.

En medio de tensiones crecientes, la comunidad internacional observa con atención los movimientos de Teherán, incierta sobre las próximas etapas de este conflicto en el que el Estrecho de Ormuz se ha convertido en un símbolo de confrontación.