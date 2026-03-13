BlackRock lanza el primer ETF de Ethereum con recompensas por staking

La gestora de activos más grande del mundo, BlackRock, ha hecho historia al presentar su innovador fondo cotizado en bolsa (ETF) de Ethereum, que incluye un modelo de ahorro a través del staking. ¡Descubre cómo este nuevo producto revolucionará el mercado!

BlackRock ha anunciado el lanzamiento de su ETF denominado iShares Ethereum Staking ETF, identificado como ETHB, que cotiza en el Nasdaq. Esta oferta marca un hito al ser el primer fondo de Ethereum al contado que integra las recompensas por staking en su diseño.

Este lanzamiento permite a los inversores, tanto institucionales como minoristas, no solo beneficiarse del crecimiento de la segunda criptomonedas más valiosa, sino también obtener ventajas adicionales gracias al rendimiento generado por la validación de la red Ethereum.

Revolución en el Sector Financiero

El ETF ETHB destaca por su capacidad para capturar el rendimiento pasivo que ofrece el protocolo de Ethereum mediante su mecanismo de consenso Proof of Stake. A diferencia de otros ETFs tradicionales lanzados en 2024, este producto reinvierte automáticamente las recompensas obtenidas a través del staking.

Esto resulta en un incremento en el valor liquidativo de cada participación, beneficiando a los inversores de manera significativa. BlackRock ha desarrollado este ETF utilizando una infraestructura de custodia de grado institucional, donde los activos son delegados a validadores profesionales, garantizando altos niveles de seguridad y minimizando riesgos operativos.

El lanzamiento del ETF ETHB en el Nasdaq ha sido bien recibido por el mercado.

Acceso Ampliado y Ventajas Competitivas

Con este nuevo instrumento financiero, BlackRock busca democratizar el acceso a criptomonedas, permitiendo a más personas participar en el mercado, incluyendo cuentas de retiro como los 401(k) en Estados Unidos.

El producto se lanzó con un valor neto de u$s26,68 por participación a partir del 11 de marzo de 2026, habiendo cotizado en un rango entre u$s23,85 y u$s27,91 en las últimas 52 semanas.

Adicionalmente, BlackRock ha decidido reducir la comisión del sponsor a un 0,12% durante los primeros 12 meses para los primeros u$s2.500 millones administrados, convirtiendo al ETHB en uno de los productos más competitivos del sector cripto.

El debut de ETHB ha sido marcado por un notable entusiasmo en el mercado, alcanzando un volumen de operaciones superior a los u$s350 millones durante sus primeras horas de negociación.

Analistas de Wall Street destacan que este ETF resuelve una problemática clave para los grandes fondos de pensiones y tesorerías corporativas, que anteriormente se enfrentaban a la difícil decisión entre la seguridad de un ETF regulado y el alto rendimiento del staking en plataformas descentralizadas.

Al combinar ambos aspectos, BlackRock ha creado un producto que compite directamente en rentabilidad con la tenencia directa de criptoactivos, ofreciendo la seguridad y liquidez propias de un activo tradicional negociado en bolsa.

Este recién lanzado ETF de BlackRock marca el inicio de una etapa prometedora en el mundo de los criptoactivos, anticipándose a una creciente ola de innovación por parte de otros emisores que ya están desarrollando sus propias versiones «con staking».