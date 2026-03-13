Victoria Villarruel denuncia a Luis Petri y a los periodistas Feinmann y Rossi

Villarruel Denuncia a Petri y Periodistas por “Golpismo”

La vicepresidenta Victoria Villarruel ha tomado medidas legales contra el diputado Luis Petri y dos prominentes periodistas de A24, tras ser calificada de “golpista”. Esta presentación se suma a un creciente enfrentamiento político y mediático en Argentina.

En una acción que ha capturado la atención mediática, Villarruel realizó una denuncia formal en los tribunales de Comodoro Py. La acusación contra Petri incluye “calumnias e injurias”, “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión”. Según Villarruel, estas afirmaciones surgieron después de que el legislador criticara su falta de apoyo a ciertas decisiones gubernamentales.

La Denuncia en Detalle

Villarruel hizo su presentación el 12 de marzo, señalando que las palabras de Petri pueden comprometer la paz social. El caso está ahora bajo la supervisión del Juzgado Criminal Correccional Federal 2, encabezado por Sebastián Ramos. Antes de esta acción legal, la vicepresidenta había calificado a Petri como “irresponsable”, citando lo que ella considera una gestión inadecuada en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y la baja salarial impuesta a sus trabajadores durante su mandato como ministro de Defensa.

Reacciones de Luis Petri

Al ser consultado sobre la denuncia, Petri manifestó que no fue notificado previamente y que su enfoque está en apoyar al gobierno de Javier Milei. Criticó a aquellos que, según él, buscan desestabilizar el mandato actual mientras él trabaja para el bienestar de los argentinos. Además, expresó su apoyo incondicional a Milei y sugirió que la relación entre Villarruel y el presidente está deteriorada.

Periodistas en la Mira

Además de Petri, Villarruel ha extendido su denuncia hacia Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a quienes responsabiliza de delitos similares. La acusación contra ellos ha sido tramitada por la jueza María Servini. Feinmann, por su parte, ha comentado burlonamente sobre la situación, considerándola un «trofeo». Durante su programa, los periodistas discutieron el enfrentamiento entre Villarruel y Petri, lo que llevó a críticas de ambos lados. Feinmann hizo afirmaciones sobre las Fuerzas Armadas y la percepción negativa de Petri respecto a su gestión.

Cruce de Acusaciones

El pasado 3 de marzo, en un intercambio que se hizo viral, Petri acusó a Villarruel de ser funcional a la oposición, cuestionando su lealtad al gobierno y su papel en el Senado. Villarruel no tardó en responder, señalando el impacto negativo que la gestión de Petri tuvo en el sector militar y sanitario. Los dos políticos han mantenido un tira y afloje que hasta ahora no parece tener un final claro, alimentando un clima de tensión política en el país.