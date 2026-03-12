Un juez anula un artículo clave de la reforma laboral

Un reciente fallo en Córdoba ha avivado el debate sobre la reforma laboral argentina, tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 de la controvertida Ley de Modernización Laboral.

El juez Ricardo Giletta, de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo, sentó un precedente al considerar que el control de constitucionalidad es responsabilidad de los tribunales. Esto permite actuar de oficio cuando una norma causa perjuicios que solo pueden corregirse mediante su declaración de inconstitucionalidad.

¿Qué Abarca el Fallo?

Giletta tomó la decisión de anular el artículo 55, que establece cómo se deben actualizar los créditos laborales en juicios ya en trámite desde la implementación de la nueva ley. La sentencia implica que dichas actualizaciones deben hacerse conforme al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Contexto de la Resolución

La sentencia surgió a raíz de una demanda interpuesta por un trabajador despedido en 2016, a quien la empresa no le reconoció faltas por problemas de salud. Este caso subraya la importancia de una interpretación judicial que respete los derechos laborales.

Método de Actualización de Créditos

De acuerdo con la resolución, los créditos se actualizarán utilizando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un indicador que sigue la evolución del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este criterio es también empleado por el Banco Central de la República Argentina en diversos cálculos financieros.

Precedentes Jurídicos

El fallo se apoya en directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que enfatizan la necesidad de que las normas vigentes se alineen con los principios constitucionales. Este respaldo judicial podría abrir la puerta a más presentaciones en contra de diferentes aspectos de la reforma laboral.

Implicaciones para el Futuro

La resolución no solo plantea interrogantes sobre la validez de la reforma laboral, sino que también invita a otros trabajadores a cuestionar cómo se actualizan los créditos derivados de conflictos laborales. Este nuevo contexto promete intensificar el debate en torno a los derechos de los trabajadores en Argentina.