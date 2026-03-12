Milei Apoya a Adorni, pero Giacomini Responde: ‘Financieras el viaje con impuestos robados’

Tensión en el Gobierno: La Controversia del Viaje Oficial de Adorni

El economista Diego Giacomini alza la voz ante la defensa del presidente Javier Milei sobre el controversido viaje a Estados Unidos de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a bordo del avión presidencial.

Giacomini Responde a Milei

Giacomini no dudó en expresar su desacuerdo con la justificación brindada por el presidente. En una declaración impactante a través de las redes sociales, afirmó: «@JMilei, la ética prevalece sobre la moral y esta, sobre el utilitarismo económico del costo marginal. El viaje se costea con impuestos que afectan a todos los ciudadanos.» Además, enfatizó que «el costo marginal es cero para cualquier contribuyente».

El economista insistió en que la clave radica en la ética: «Javier, esto es injusto y está mal.»

La Reacción de Milei

En respuesta a Giacomini, Milei defendió a Adorni en un post destacando: «Si conocieran el concepto de costo marginal, entenderían que muchas afirmaciones carecen de sentido«. También subrayó que «pocos economistas comprenden verdaderamente este concepto y, por ende, distorsionan la realidad».

Su apoyo fue explícito: «¡Ánimo @madorni!«

Las Críticas de Giacomini

Más tarde, Giacomini lanzó otra crítica hacia Milei, señalando: «Sos inconsistente, proclamás que gobernás priorizando la moral, pero cuando actúas con injusticia e inmoralidad, te escudas en un discurso utilitarista.» Agregó que también existe inconsistencia en áreas como el cambio monetario y fiscal, subrayando que «los costos recién comienzan».